Wylosowane 8 listopada liczby w Lotto to: 7, 10, 20, 30, 35, 39. Znalazły się one na dwóch zwycięskich kuponach – każdy wart ponad 12 milionów złotych.

Zgodnie z przepisami, od takiej kwoty zostanie jeszcze potrącony 10-procentowy podatek, który obowiązuje przy wygranych powyżej 2280 zł.

85 proc. absolwentów szkół nie przechodzi pytania nr 8. Stolice Europy. Dasz radę?

W tym samym losowaniu padło również 106 trafień "piątki", a każda z tych nagród to 5686,40 zł.

W Lotto Plus, w którym pula główna wynosi zawsze milion złotych, tym razem żadnemu z graczy nie udało się poprawnie wytypować wszystkich sześciu liczb. Wylosowano: 20, 23, 28, 33, 45, 48. Trafiono natomiast 73 "piątki" – każda z nich warta jest 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, a pula do wygrania wynosi 2 miliony złotych.

