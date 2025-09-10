Kumulacja rosła od kilku tygodni, przyciągając do kolektur rzesze graczy. We wtorek szczęśliwiec poprawnie wytypował wszystkie sześć liczb, rozbijając pulę główną. Choć to nie rekord w historii Lotto, kwota ponad 31,7 mln zł plasuje się w gronie najwyższych wygranych ostatnich miesięcy.

Szczęśliwe liczby, które zapewniły wygraną to:

1, 19, 23, 31, 34, 44.

Lotto. Gdzie padła wygrana?

Totalizator Sportowy tradycyjnie poinformuje w najbliższych dniach, w której miejscowości i w jakiej kolekturze został zawarty zwycięski zakład. Już teraz wiadomo jednak, że szczęśliwiec nie musiał dzielić się nagrodą – trafił jako jedyny.

Reklama

Osoba, która zgłosi się po odbiór wygranej, otrzyma pieniądze po potrąceniu podatku od gier w wysokości 10 proc. To oznacza, że na konto gracza faktycznie wpłynie około 28,5 mln zł. Wygraną można odebrać w jednym z oddziałów Totalizatora Sportowego.

Źródło: LOTTO, FAKT.PL