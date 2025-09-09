Warmińsko-mazurski państwowy inspektor sanitarny dr Janusz Dzisko powiedział PAP, że pracownice sanepidu właśnie na miejscu wyjaśniają sprawę. - Zawiadomił nas elbląski szpital, do którego trafiło starsze małżeństwo, które źle się poczuło po zjedzeniu grzybów - powiedział PAP dr Dzisko. Dodał, że kobieta w wieku 88 lat zmarła we wtorek. Małżeństwo trafiło do szpitala w Elblągu przed kilkoma dniami.

- Mężczyzna jest hospitalizowany, nasze pracownice wyjaśniają z nim okoliczności sprawy - powiedział Dzisko. Dodał, że w środę służby sanitarne będą miały większą wiedzę na ten temat. Na razie wiadomo, że mężczyzna miał powiedzieć, że zbierał "białe grzyby na łące" - prawdopodobnie sądził, że zbiera pieczarki.

Służby sanitarne przestrzegają przed jedzeniem nieznanych grzybów.