Stoparczyk od lat była związana z mediami. Słuchacze znali ją z takich audycji jak "Duże dzieci", "Dzieci wiedzą lepiej" czy "Zagadkowa Niedziela". Ta nagła śmierć poruszyła zarówno środowisko dziennikarskie, jak i wiernych odbiorców.

Tragiczne ustalenia po wypadku Katarzyny Stoparczyk. Wyniki sekcji zwłok

Badania przeprowadzono w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie. Wyniki sekcji przekazał prokurator rejonowy w Nisku, Piotr Walkowicz.

Wynika z niej, że przyczyną śmierci kobiety był uraz wielonarządowy wewnętrzny, natomiast mężczyzna zmarł z powodu urazu czaszkowo-mózgowego – powiedział w rozmowie z TVN24.

Śledczy dodali, że dziennikarka miała zapięte pasy bezpieczeństwa w chwili zderzenia, co potwierdzili biegli.

Drugim uczestnikiem tragedii był 61-letni Witold K., kierowca białego auta. Ze względu na odniesione obrażenia nie można było wykonać badania alkomatem na miejscu. Pobrana próbka krwi została przesłana do laboratorium w celu sprawdzenia, czy mężczyzna mógł być pod wpływem alkoholu.

Czynności cały czas trwają. Przesłuchiwani są świadkowie, gromadzony jest materiał dowodowy. Zbieramy wszystkie informacje i dowody, które umożliwią nam wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia – zaznaczył prokurator Piotr Walkowicz.

