Nie żyje Katarzyna Stoparczyk. Dziennikarkę kochały dzieci i dorośli

Stoparczyk zginęła tragicznie w wypadku samochodowym, do którego doszło w miejscowości Jeżowe na Podkarpaciu. Jak podaje TVN24, w wyniku zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby – kobieta i mężczyzna w wieku około 45 lat. Trzy inne osoby zostały ranne – jedna została przetransportowana do szpitala śmigłowcem, kolejna karetką, a trzecia była diagnozowana na miejscu.

Od radia po telewizję – ścieżka zawodowa Stoparczyk

Katarzyna Stoparczyk swoją karierę zaczynała w Polskim Radiu, gdzie stworzyła program "Dzieci wiedzą lepiej". To właśnie ta audycja dała początek znanemu telewizyjnemu formatowi "Duże dzieci", który współprowadziła z Wojciechem Mannem. Jej unikalny styl prowadzenia rozmów – pełen empatii, uważności i ciekawości – zyskał szerokie uznanie zarówno wśród widzów, jak i słuchaczy.

Z czasem dołączyła do zespołu "Pytania na śniadanie", a także prowadziła "Zagadkową Niedzielę" na antenie Trójki. W 2018 roku związała się z Programem III Polskiego Radia, a później z Radiem 357.

"W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości. W Radiu 357 miała grono przyjaciół, współpracowników i znajomych. Rodzinie i Bliskim Kasi składamy najszczersze wyrazy współczucia" — napisano w pożegnaniu.

