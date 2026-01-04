Podczas niedzielnego posiedzenia rządu w Jerozolimie Netanjahu odniósł się do fali niepokojów społecznych, która od 28 grudnia ogarnęła Iran, deklarując poparcie Izraela dla walki Irańczyków oraz ich dążenia do wolności i sprawiedliwości.

Największe protesty w Iranie od 2022 roku. Są ofiary śmiertelne

Największe od 2022 roku demonstracje – wywołane katastrofalną sytuacją gospodarczą i gwałtownym spadkiem wartości riala – objęły ponad 100 miejscowości w większości prowincji kraju. Według doniesień podczas protestów zginęło co najmniej 16 osób, a siły bezpieczeństwa używają broni palnej wobec manifestantów.

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian przyznał, że kryzys jest skutkiem zaniedbań władz, jednak najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei oskarżył o inspirowanie zamieszek zagraniczne mocarstwa, w tym Izrael i USA. Prezydent USA Donald Trump ostrzegł władze w Teheranie, że Stany Zjednoczone „przyjdą na ratunek” demonstrantom, jeśli reżim będzie ich brutalnie zabijał.

Netanjahu i Trump zgodni ws. atomu. W tle niedawne starcie zbrojne

Netanjahu poinformował również, że podczas poniedziałkowego spotkania z Trumpem na Florydzie obaj przywódcy potwierdzili wspólne, twarde stanowisko wobec programu nuklearnego Iranu. Izrael i USA domagają się wstrzymania wzbogacania uranu i usunięcia z Iranu 400 kilogramów już wzbogaconego materiału.

Netanjahu podkreślił konieczność objęcia irańskich obiektów nuklearnych surowym nadzorem. Według źródeł zachodnich Teheran zgromadził zapasy uranu wzbogaconego do poziomu przekraczającego potrzeby cywilne, co budzi obawy o próbę budowy broni atomowej, mimo zaprzeczeń ze strony Iranu.

W czerwcu 2025 roku doszło do 12-dniowego starcia zbrojnego między Izraelem a Iranem. Izrael przeprowadził zmasowane naloty wymierzone głównie w infrastrukturę wojskową i badawczą. Po jego stronie bezpośrednio zaangażowały się Stany Zjednoczone, których lotnictwo zbombardowało podziemny zakład wzbogacania uranu w Fordo. Szacuje się, że w wyniku tamtych walk zginęło około 1000 Irańczyków i 30 Izraelczyków.(PAP)

