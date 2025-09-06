W astrologii zaćmienia Księżyca odczytywane są jako punkty przełomowe – symboliczne zakończenia, które torują drogę do nowych początków. Pełnia w Rybach będzie okazją do głębszego wglądu w siebie i swoich emocji. Co może przynieść? I jak wpłynie na każdy znak zodiaku?

[QUIZ]. Geografia. STOLICE EUROPY. Mniej niż 9/11 to wstyd
[QUIZ]. Geografia. STOLICE EUROPY. Mniej niż 9/11 to wstyd

Zobacz również

Krwawy Księżyc – zjawisko astronomiczne i astrologiczne

Zaćmienie Księżyca następuje wtedy, gdy Ziemia ustawia się dokładnie pomiędzy Słońcem a Księżycem, zasłaniając go swoim cieniem. W przypadku całkowitego zaćmienia, jak to wrześniowe, Księżyc zyskuje krwistoczerwoną poświatę – stąd określenie "krwawy".

Reklama

Astrologicznie mamy tu do czynienia z kulminacją emocjonalną. To moment, w którym wiele spraw dochodzi do granicy wytrzymałości. Księżyc w znaku Ryb, czyli w znaku wody, podnosi poziom wrażliwości i intuicji. To nie czas na racjonalne kalkulacje – to czas czucia, przeczuwania, poddania się wewnętrznym procesom.

Tym razem jesteśmy w środku dłuższego procesu: seria zaćmień na osi Ryby–Panna potrwa jeszcze przez najbliższe dwa lata, aż do 2027 roku. To, co teraz zostaje wyzwolone, będzie miało długofalowe konsekwencje.

95 proc. oblewa ten test już na 5 pytaniu. A Ty, znasz stolice Europy?
95 proc. oblewa ten test już na 5 pytaniu. A Ty, znasz stolice Europy?

Zobacz również

Znaczenie zaćmienia w znaku Ryb

Ryby to znak głęboko związany z nieświadomością, duchowością, snem, ale także z iluzją. To symbol wiary, poświęcenia, empatii, ale też ucieczki od rzeczywistości. Zaćmienie w tym znaku może obudzić emocje, które były długo tłumione – smutek, zmęczenie, dezorientację, pragnienie ucieczki. Jednocześnie może dać impuls do uzdrowienia tych stanów.

Pełnia w Rybach przypomina, że nie wszystko trzeba zrozumieć logicznie. Czasem odpowiedzi przychodzą z intuicji, z ciszy, z wewnętrznego przekonania, które trudno ubrać w słowa. W tych dniach warto dać sobie prawo do czucia, nawet jeśli to niewygodne.

90 proc. osób myli się na 7. pytaniu. Ty też? Sprawdź się w teście z historii Polski
90 proc. osób myli się na 7. pytaniu. Ty też? Sprawdź się w teście z historii Polski

Zobacz również

Tematy, które aktywuje wrześniowe zaćmienie Księżyca w Rybach

Zamknięcia i rozstania. Zaćmienia mają w sobie siłę kończenia pewnych etapów. Może to być zakończenie relacji, wyjście z toksycznego wzorca, odejście od starych przekonań lub pracy, która nie daje już satysfakcji. Choć proces może być bolesny, to oczyszcza drogę na coś nowego.

Oczyszczenie emocjonalne. Pełnia w znaku wodnym aktywuje potrzebę uwolnienia emocji. To dobry moment na terapię, medytację, pisanie dziennika, odpuszczenie żalu czy złości. Praca z emocjami może przynieść ulgę i lekkość.

Zaufanie intuicji. W świecie przesyconym logiką, Ryby przypominają, że warto zaufać wewnętrznemu głosowi. Nie wszystko da się przewidzieć, nie każdą decyzję trzeba podejmować z poziomu kontroli. Czasem trzeba po prostu płynąć z nurtem.

Horoskop dla każdego znaku zodiaku na zaćmienie i pełnię Księżyca 7 września 2025

Baran. Czas na zamknięcie spraw, które dzieją się za kulisami. Intuicja podpowiada więcej, niż sądzisz. Pozwól sobie na odpoczynek od działania.

Byk. Zmienia się twoje podejście do relacji z przyjaciółmi i społeczności. Może czas znaleźć nową grupę, która lepiej cię rozumie?

Reklama

Bliźnięta. Kariera wchodzi w punkt przełomowy. To, co było bez sensu, może teraz runąć – ale zostanie przestrzeń na coś prawdziwego.

Rak. Zachęta do duchowego rozwoju. Pojawiają się pytania o sens, o wiarę, o kierunek. Otwórz się na odpowiedzi, które przychodzą nie w słowach, ale w czuciu.

Lew. Pojawia się potrzeba uwolnienia emocji, które długo były tłumione. Szczerość wobec siebie to pierwszy krok do prawdziwej intymności.

Panna. Zaćmienie uderza w twoją oś relacyjną. Coś może się zakończyć, ale nie po to, by cię zniszczyć – tylko uwolnić.

Waga. Twoje zdrowie psychiczne i fizyczne domaga się uwagi. Nie da się dłużej odkładać regeneracji. Zatrzymaj się, zanim zrobi to za ciebie organizm.

Skorpion. Miłość, twórczość, dzieci – te tematy mogą teraz wyjść na pierwszy plan. Zadaj sobie pytanie, co naprawdę chcesz dawać światu.

Strzelec. Sprawy rodzinne i domowe mogą wymagać zamknięcia pewnego rozdziału. Stare wzorce już cię nie definiują.

Koziorożec. Twoje myślenie i komunikacja się zmieniają. Może czas mówić mniej, a czuć więcej? Intuicja ma ci coś ważnego do powiedzenia.

Wodnik. Sprawy finansowe i samoocena wchodzą w etap przewartościowania. Czas zadać sobie pytanie: co naprawdę ma dla ciebie wartość?

Ryby. Zaćmienie w twoim znaku to wielki reset. Możesz poczuć się rozchwiany, ale to tylko faza przejściowa. Z tego zamętu wyłoni się nowa wersja ciebie.