Mężczyzna z regionu Rhein-Main przez długi czas nie miał pojęcia, że to on jest poszukiwanym zwycięzcą. Kupon odnalazł przypadkowo dopiero niedawno, gdy sięgnął do garderoby po przejściową odzież.

– O poszukiwaniach zwycięzcy słyszałem nawet w radiu i pomyślałem sobie wtedy: jak można być aż tak głupim, żeby nie odebrać wygranej. Nigdy bym nie przypuszczał, że to ja byłem tym szczęśliwcem – przyznał świeżo upieczony multimilioner.

Wielka wygrana w Lotto. Zwycięzca odnalazł kupon warty fortunę po 6 miesiącach

Lotto Hessen od miesięcy apelowało do graczy o sprawdzanie starych kuponów. Jeszcze w maju firma rozwieszała plakaty i ostrzegała, że w szufladach czy kieszeniach może kryć się zapomniany los wart fortunę. Zwycięzca miał czas aż do końca 2028 roku, aby się zgłosić – gdyby tego nie zrobił, pieniądze trafiłyby do puli specjalnych losowań.

Nowy milioner przyznał, że pierwszym zakupem, jaki planuje, będzie… nowa kanapa do salonu. Poza tym chce zadbać o przyszłość swoich dzieci i zabezpieczyć je finansowo.

Źródło: ONET, MEDIA