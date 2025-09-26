Jak informuje "Gazeta Wyborcza", zmiany w prawie są odpowiedzią na rosnące napięcia międzynarodowe, zwłaszcza zagrożenie ze strony Rosji. W styczniu 2025 roku rząd zaostrzył przepisy, które wcześniej pozostawiały pewne wątpliwości. Teraz nie ma już mowy o wyjątkach dla Polaków przebywających za granicą.

"W przypadku konfliktu zbrojnego polska armia wezwie każdego dorosłego Polaka, którego będzie potrzebowała. Bez względu na to, gdzie mieszka i jak długo tam przebywa. Pozwala na to znowelizowana ustawa o obronności kraju. Na opornych jest solidny kij" – czytamy w "Gazecie Wyborczej".

Mobilizacja dla wszystkich? Wojsko może cię wezwać, nawet jeśli mieszkasz za granicą

Dotąd obowiązujące prawo jasno regulowało tylko zasady dotyczące zasadniczej służby wojskowej. Wykluczało ono możliwość powołania osób, które przez co najmniej dwa lata mieszkały poza Polską i nie posiadały w kraju zameldowania stałego lub czasowego trwającego dłużej niż trzy miesiące. Przepisy te nie odnosiły się jednak do mobilizacji w sytuacji wojennej – co budziło pytania i dawało pole do interpretacji.

Reklama

Zmieniło się to wraz z nowelizacją. Teraz wiadomo, że w razie konfliktu wezwanie do wojska może trafić do każdego, kto posiada polskie obywatelstwo.

"(...) widmo konfliktu z Rosją sprawiło, że rząd w styczniu 2025 roku znowelizował i zaostrzył przepisy, które teraz nie pozostawiają złudzeń" – zauważa "GW".

Kogo można wezwać, a kto jest zwolniony

Nowe przepisy obejmują wszystkich Polaków w wieku od 18 do 60 lat. Kraj zamieszkania, miejsce płacenia podatków ani długość nieobecności w Polsce nie mają znaczenia. Liczy się jedynie posiadanie polskiego obywatelstwa.

"W przypadku wojny powołanie może otrzymać każdy polski obywatel pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Bez względu na kraj zamieszkania i rezydencję podatkową" - czytamy.

Z obowiązku mogą zostać zwolnione osoby, których zdrowie uniemożliwia służbę, kobiety w ciąży, rodzice opiekujący się dziećmi oraz ci, którzy pracują na kluczowych dla państwa stanowiskach. Wyjątek dotyczy też osób posiadających obywatelstwo innego kraju.

Źródło: Gazeta Wyborcza, PAP, Media