Badanie CBOS przeprowadzone na zlecenie "DGP" pokazuje wyraźną zmianę w postrzeganiu przez Polaków międzynarodowych zagrożeń. Na czele listy państw uznawanych za niebezpieczne dla świata pozostaje Rosja, wskazywana przez 54 proc. respondentów, ale za nią na podium uplasował się Izrael - 15 proc. oraz Stany Zjednoczone - 14 proc. badanych.

Młodzi mniej boja się Rosji

Znacznie niżej w zestawieniu znalazły się Chiny i Iran. Pekin za zagrożenie dla globalnego pokoju jest uznawany przez jedynie 3,6 proc. badanych, a Teheran – przez 2,1 proc.

Reklama

W grupie wiekowej powyżej 65. roku życia Moskwę uważa za największe zagrożenie 73 proc. osób, wśród młodszych jest ich mniej, a ludzie w przedziale 25–34 lata odpowiadają "tak"” już tylko w 36 proc.

Odwrotnie jest w przypadku Stanów Zjednoczonych. Wśród najmłodszych ankietowanych odsetek osób podzielających to stanowisko jest najwyższy. W grupie 18–24 lata wynosi 24 proc., a w przedziale 25–34 lata 25 proc. Odmienne zdanie ma pokolenie ich rodziców, czyli osoby w wieku 55–64 lata – w tej grupie USA za zagrożenie uważa jedynie 4,8 proc. respondentów. Wśród osób powyżej 65. roku życia odsetek ten wynosi 9,3 proc.

Reklama

Zagrożenie ze strony Izraela

Również w podejściu do Izraela widać różnice ze względu na wiek. To przede wszystkim młodsi dostrzegają w nim zagrożenie - 27 proc., podczas gdy wśród respondentów powyżej 55. roku życia pogląd ten podziela mniej niż 10 proc. badanych.

Znaczenie mają także poglądy polityczne. W przypadku Rosji nie widać istotnych różnic między zwolennikami prawicy, lewicy i centrum – niemal wszystkie grupy w podobnym stopniu postrzegają ten kraj jako zagrożenie. Z kolei Stany Zjednoczone uznają za takowe przede wszystkim wyborcy lewicy - 26 proc. i centrum - 18 proc., podczas gdy wśród prawicy odsetek ten wynosi zaledwie 6,2 proc. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku Izraela. Choć działa on w sojuszu z USA, jako zagrożenie częściej postrzegają go wyborcy prawicy 27,5 proc. zaś centrum - 6 proc., lewicy - 9 proc. Badanie zrealizowano w dniach 9–11 marca 2026 r. metodą CATI na kwotowej, ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1000 osób powyżej 18. roku życia.