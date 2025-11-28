W głównym losowaniu LOTTO w czwartek 27.11. 2025 roku padły następujące liczby: 27, 33, 38, 43, 45 oraz 47.

To właśnie ten zestaw wytypował zwycięzca, który otrzyma 14 390 066 zł.

Wielka wygrana w Lotto. Jeden gracz zgarnia ponad 14 milionów

Podczas tego samego losowania odnotowano 63 trafione piątki. Każda z nich jest warta 5763,40 złotych, choć faktyczna wypłata będzie niższa ze względu na 10-procentowy podatek obowiązujący przy wygranych powyżej 2280 zł.

W Lotto Plus natomiast wypadły: 2, 16, 17, 29, 38, 46.

Tym razem nie udało się trafić szóstki, ale pojawiło się 56 piątek, a każda z nich to 3500 zł nagrody.

