Energia Strzelca działa jak szerokie otwarcie drzwi: zaprasza do świata możliwości, podróży, nowych pomysłów, ludzi i pieniędzy, które pojawiają się wtedy, gdy przestajemy się bać.

Niektóre znaki odczują ten wpływ szczególnie mocno. Dla pięciu z nich zaczyna się czas finansowych szans, nowych relacji i odrodzenia w sprawach serca.

Wenus w Strzelcu — co nam przynosi?

Wenus w Strzelcu przestaje kalkulować. Chce przygody, chce wzrostu. To czas:

śmiałych decyzji finansowych,

optymizmu i wiary w siebie,

nowych kontaktów i relacji na odległość,

otwarcia na to, co obce, inne, inspirujące,

odpuszczania ograniczeń w miłości.

Relacje stają się bardziej towarzyskie, spontaniczne. W finansach działa zasada: kto ryzykuje, ten zyskuje.

Wenus wchodzi do Strzelca. 5 znaków może liczyć na pieniądze i miłość

Te 5 znaków ma wyjątkowe szczęście

Strzelec – absolutny numer 1

Wenus w twoim znaku to kosmiczne błogosławieństwo.

• W miłości otworzą się drzwi do poznania kogoś, kto myśli szeroko, inspiruje i motywuje.

• W finansach – pieniądze mogą "przypłynąć" przez internet, projekty zagraniczne, współpracę z ludźmi z innych miast lub państw.

• Zyskujesz charyzmę, magnetyzm i wpływ.

W grudniu będziesz jednym z najbardziej magnetycznych znaków zodiaku.

Lew – ogień przyciąga ogień

Trygon Wenus działa jak doping.

• Single mogą wejść w namiętny flirt, który szybko przerodzi się w coś mocniejszego.

• Lwy prowadzące działalność lub pracujące z ludźmi dostaną nowe zlecenia, propozycje, a także wsparcie kogoś wpływowego.

• Pieniądze pojawią się tam, gdzie jest pasja i kreatywność.

To twój czas błysku, randek i zwycięstw.

Baran – miłość na horyzoncie i finansowy skok

Wenus w Strzelcu tworzy z twoim znakiem ognisty sojusz.

• W miłości wraca odwaga – możesz zrobić pierwszy krok, wyznać coś, zaprosić kogoś… i usłyszeć "tak".

• W pracy czekają cię okazje, które wymagają ruchu: delegacja, nowy projekt, szkolenie, podróż.

• Pieniądze rosną wraz z twoją aktywnością.

Barany odczują przypływ życiowej energii, która sama przyciąga szczęście.

Waga – nowy krąg ludzi, nowa praca, nowe uczucia

Wenus to twój władca – jej ognisty impuls działa na ciebie wyjątkowo mocno.

• Poznasz ludzi, którzy otworzą ci drzwi zawodowe lub towarzyskie.

• W miłości pojawi się ktoś lekki, inspirujący, podróżniczy, kto wniesie do twojego życia świeżość.

• Pieniądze? Z komunikacji, sprzedaży, mediów, sociali, pisania, nauczania.

Wagi odzyskają smak życia i radość inicjowania zmian.

Wodnik – pieniądze z projektów, miłość z internetu

To jeden z najlepszych momentów 2025 roku dla Wodników.

• Wenus otwiera przestrzeń na kontakty online, współprace międzynarodowe, grupowe projekty i kreatywne inicjatywy. Z tego mogą spłynąć realne pieniądze.

• W miłości możesz poznać kogoś przez znajomych, wydarzenia, social media.

• Twoje pomysły wreszcie trafią na podatny grunt.

Wodniki wchodzą w fazę magnetycznej atrakcyjności społecznej.

Wenus w Strzelcu. A co dla pozostałych znaków?

Bliźnięta – lekkość w relacjach, propozycje współpracy.

Ryby – oczyszczenie w miłości, porządki sercowe.

Panna – przypływ nowych kontaktów zawodowych.

Byk – nowe priorytety finansowe i potrzebna odwaga.

Koziorożec – domykanie starego rozdziału w miłości.

Rak – więcej obowiązków, ale i wynagrodzenia za pracę.