Grudniowa pełnia w 2025 roku osiągnie maksimum 5 grudnia o godzinie 00:15. To jedna z najbardziej charakterystycznych pełni, ponieważ symbolicznie zamyka cykl całego roku. Jej nazwa nawiązuje do chłodów nadchodzącej zimy oraz do jednej z najdłuższych nocy w sezonie.

W tradycjach ludowych Zimny Księżyc uważany był za czas spowolnienia, wyciszenia i refleksji, ale również moment wzrostu intuicji i duchowej energii, która przygotowuje nas do wejścia w nowy rok.

Pełnia Księżyca w grudniu 2025. Kiedy wypada i co nam przyniesie?

Grudniowa pełnia niesie energię podsumowania, oczyszczania i zamykania starych spraw. Oto, czego może spodziewać się każdy znak zodiaku:

Baran. Pełnia skłoni cię do zwolnienia tempa. Dostrzeżesz, że nie musisz wszystkiego robić natychmiast. Dobra chwila na rozmowę z samym sobą.

Byk. Poczujesz potrzebę porządkowania życia – zarówno w szafie, jak i w relacjach. Odpuść to, co nie służy.

Bliźnięta. Otrzymasz ważną wiadomość lub odpowiedź, na którą czekałeś od dawna. Emocje mogą skoczyć do góry.

Rak. Czas na troskę o siebie. Pełnia rozświetli twoje potrzeby, które odkładałeś na później. Zadbaj o odpoczynek.

Lew. Konfrontacja z tym, czego unikasz. Pełnia pokaże ci prawdę – nie bój się jej, poprowadzi cię we właściwą stronę.

Panna. Porządki emocjonalne i mentalne. Zakończ to, co ciągnie cię w dół. Dobra pełnia na planowanie przyszłego roku.

Waga. Możesz poczuć się bardziej wrażliwy niż zwykle. To sygnał, by zadbać o równowagę i wyciszenie.

Skorpion. Silny czas transformacji. Coś w twoim życiu może się zakończyć – ale tylko po to, by zrobić miejsce na coś lepszego.

Strzelec. Pełnia przyniesie ci impuls do zmian finansowych lub zawodowych. Nie ignoruj nowych możliwości.

Koziorożec. Skupisz się na domu, rodzinie i sprawach, które wymagały uwagi. Pełnia przynosi ukojenie.

Wodnik. Czas przemyśleń i inspiracji. Możesz doświadczyć czegoś w rodzaju olśnienia – warto to zapisać.

Ryby. Twoja intuicja będzie szczególnie silna. Podczas pełni możesz poczuć, że coś lub ktoś kieruje cię w nowe miejsce.