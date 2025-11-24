To pożar wiaty i hali magazynowej o wymiarach 15 na 100 metrów, w której są m.in. lampy, kinkiety, żyrandole. Na miejscu panuje bardzo duże zadymienie. Jest tam ok. 100 strażaków, 22 samochody gaśnicze, w tym cysterny – powiedział PAP rzecznik prasowy małopolskiej PSP Hubert Ciepły.

Potężny pożar pod Krakowem. 100 strażaków walczy z ogniem

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jednak – ze względu na zawartość magazynu – strażacy zalecają, aby mieszkańcy zamknęli okna i nie zbliżali się w rejon pożaru. Prosimy, by zachować spokój – przekazał rzecznik małopolskiej PSP.

Podkreślił, że za wcześnie by mówić o przyczynach pożaru.