OK. 100 strażaków gasi w poniedziałek pożar hali magazynowej przy ul. Torowej w Skawinie. Straż pożarna zaleca mieszkańcom zamknięcie okien i niezbliżanie się w okolice położone bezpośrednio przy hali. Nie ma ofiar zdarzenia.
To pożar wiaty i hali magazynowej o wymiarach 15 na 100 metrów, w której są m.in. lampy, kinkiety, żyrandole. Na miejscu panuje bardzo duże zadymienie. Jest tam ok. 100 strażaków, 22 samochody gaśnicze, w tym cysterny – powiedział PAP rzecznik prasowy małopolskiej PSP Hubert Ciepły.
Potężny pożar pod Krakowem. 100 strażaków walczy z ogniem
W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jednak – ze względu na zawartość magazynu – strażacy zalecają, aby mieszkańcy zamknęli okna i nie zbliżali się w rejon pożaru. Prosimy, by zachować spokój – przekazał rzecznik małopolskiej PSP.
Podkreślił, że za wcześnie by mówić o przyczynach pożaru.
