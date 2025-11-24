Ograniczenia dotyczą mieszkańców dzielnic: Gdynia Cisowa, Gdynia Chylonia, Gdynia Pustki Cisowskie–Demptowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni podał w komunikacie, że w próbkach wody pobranych z punktów kontrolnych na sieci wodociągowej Gdyńskiego Systemu Zaopatrzenia w strefie obejmującej te dzielnice wykryto bakterie grupy coli. Jednocześnie w badaniach nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych, takich jak Escherichia coli czy enterokoki.

Alert sanepidu w Gdyni. Trzy dzielnice ze skażoną wodą

Mimo to, woda nie nadaje się do bezpośredniego spożycia, trzeba ją najpierw przegotować. Zalecenie obejmuje nie tylko wodę do picia, ale również tę używaną do przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia zębów i naczyń, a także podczas kąpieli noworodków oraz niemowląt.

Jak podał sanepid, wodę należy gotować przez co najmniej dwie minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda nieprzegotowana może służyć jedynie do celów sanitarnych i porządkowych, takich jak sprzątanie czy spłukiwanie toalety.

Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni poinformowali, że obecnie trwają prace nad przywróceniem odpowiedniej jakości wody, zgodnej z normami sanitarnymi.