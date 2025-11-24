Jeśli chodzi o plany, które krążą, to dziś rano dowiedzieliśmy się o europejskim planie, który na pierwszy rzut oka wydaje się zupełnie niekonstruktywny i nie odpowiada nam– oświadczył.

Równocześnie Uszakow zaznaczył, że część punktów amerykańskiego planu wydaje się możliwa do przyjęcia przez Rosję, a część wymaga dalszego omówienia.

Przedstawiono nam jedną wersję (amerykańskiego planu), która jest zgodna z ustaleniami osiągniętymi na Alasce. Dlatego wiele, nie wszystkie, ale wiele zapisów tego planu wydaje się nam w pełni akceptowalnych. Jeśli chodzi o pozostałe zapisy, jest ich 28, wymagają one bardziej szczegółowego omówienia – powiedział Uszakow, cytowany przez rosyjskie media.

Kreml odrzuca europejski plan pokoju. Putin grozi dalszą ofensywą

Putin w piątek oznajmił, że amerykański plan pokojowy może być podstawą "ostatecznego pokojowego uregulowania” konfliktu. Zagroził przy tym zajęciem kolejnych ziem na Ukrainie, jeśli odrzuci ona amerykański plan pokojowy.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa przedstawiła w ubiegłym tygodniu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu plan pokojowy liczący 28 punktów i naciska na niego, by zaakceptował go najpóźniej do czwartku. Plan został odebrany jako mocno idący na rękę Rosji, choć amerykańscy urzędnicy zastrzegają, że może on jeszcze podlegać zmianom.

Europejscy liderzy odpowiedzieli w niedzielę na amerykański plan pokojowy dla Ukrainy, przedstawiając swoją wersję projektu. Propozycja wprowadza pewne modyfikacje wobec amerykańskiej propozycji m.in. wymóg dotyczący ograniczenia ukraińskiej armii i zakłada gwarancje podobne do tych z art. 5 NATO. Ponadto w jednym z punktów przewiduje stacjonowanie myśliwców NATO w Polsce.