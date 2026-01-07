"Jesteśmy świadkami systematycznego ograniczania praw Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu" – napisał w komunikacie Türk przy okazji publikacji raportu Biura Praw Człowieka ONZ, zatytułowanego "Izraelska dyskryminacyjna administracja okupowanego Zachodniego Brzegu, w tym Wschodniej Jerozolimy".

ONZ: Dyskryminacja Palestyńczyków przez Izrael przypomina apartheid

Zdaniem Wysokiego Komisarza działania Izraela na Zachodnim Brzegu doprowadziły do poważnej dyskryminacji i segregacji rasowej, "przypominającej system apartheidu, którego już doświadczyliśmy" w Republice Południowej Afryki.

Reklama

Według raportu ONZ Izrael wywłaszcza Palestyńczyków z ich ziemi i domów, a także zabrania im dostępu do podstawowych zasobów. W dokumencie zaalarmowano, że strona izraelska nie respektuje praw człowieka. Podkreślono też, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego spotykają się z coraz większymi represjami, a media – z licznymi ograniczeniami działalności. "Każdy aspekt życia Palestyńczyków w Zachodnim Brzegu jest kontrolowany i ograniczany przez prawa, politykę i praktykę dyskryminacyjną Izraela" – ocenił Türk.

ONZ: Izrael coraz częściej sięga po nielegalne rozwiązania siłowe i tortury

Reklama

Ponadto ONZ zwróciła uwagę, że od początku wojny w Strefie Gazy, rozpoczętej w 2023 r., izraelskie władze "coraz częściej wybierają nielegalne rozwiązania siłowe, a także arbitralnie przetrzymują i torturują" Palestyńczyków.

Strzelanina na uniwersytecie, izraelscy żołnierzy otworzyli ogień do Palestyńczyków

Izraelskie i arabskie media powiadomiły we wtorek o operacji sił izraelskich na terenie Uniwersytetu Birzeit na Zachodnim Brzegu. Portal stacji Al-Dżazira podał, że żołnierze otworzyli ogień na uniwersytecie i ranili kilkudziesięciu studentów. Izraelska armia, cytowana przez media, tłumaczyła, że jej żołnierze "stłumili na terenie uczelni demonstrację w obronie terroryzmu".

Śmierć ponad tysiąca Palestyńczyków z rąk izraelskich sił zbrojnych i osadników

Agencja AFP wyliczyła, że od początku wojny Izraela z Hamasem izraelskie siły zbrojne i żydowscy osadnicy zabili na Zachodnim Brzegu ponad tysiąc Palestyńczyków, wśród nich licznych cywilów i aktywistów. Agencja, powołując się na dane izraelskie, przekazała, że w tym czasie na tym samym terytorium zginęło 44 Izraelczyków, w tym żołnierzy i cywilów.

W odniesieniu do około 1500 zabitych Palestyńczyków, którzy zginęli między 2017 r. a 30 listopada 2025 r., władze izraelskie wszczęły 112 śledztw. Tylko jedno z nich zakończyło się skazaniem sprawcy przez izraelski wymiar sprawiedliwości.