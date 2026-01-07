Spotkanie odbędzie się w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa.

Wsparcie mieszkańców

Podczas sztabu przedstawiciele służb miejskich zaproponują formy wsparcia mieszkańców w przestrzeni miasta – dodała rzeczniczka.

Czy koksowniki wrócą na ulice?

Na razie nie wiadomo, czy na stołecznych ulicach pojawią się koksowniki, bo mogą zwiększać smog. W środę, według mapy jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na sześciu stacjach w stolicy jakość powietrza oszacowana była jako dostateczna, a na jednej jako umiarkowana.

Dekada przerwy od koksowników

Ostatni raz koksowniki zostały rozstawione w styczniu 2014 roku. Kosze z rozżarzonym koksem stanęły na ważniejszych, przesiadkowych przystankach komunikacji miejskiej i na najczęściej używanych stacjach PKP.

Każdy kosz mieści około 10 kg koksu wraz z podpałką, w zależności od pogody tzn. siły wiatru i intensywności opadów, może się on palić około 8 godzin. Koks jest w nich uzupełniany średnio 3 razy tak, aby żar w koksownikach utrzymywał się przez całą dobę.