Spotkanie odbędzie się w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa.
Wsparcie mieszkańców
Podczas sztabu przedstawiciele służb miejskich zaproponują formy wsparcia mieszkańców w przestrzeni miasta – dodała rzeczniczka.
Czy koksowniki wrócą na ulice?
Na razie nie wiadomo, czy na stołecznych ulicach pojawią się koksowniki, bo mogą zwiększać smog. W środę, według mapy jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na sześciu stacjach w stolicy jakość powietrza oszacowana była jako dostateczna, a na jednej jako umiarkowana.
Dekada przerwy od koksowników
Ostatni raz koksowniki zostały rozstawione w styczniu 2014 roku. Kosze z rozżarzonym koksem stanęły na ważniejszych, przesiadkowych przystankach komunikacji miejskiej i na najczęściej używanych stacjach PKP.
Każdy kosz mieści około 10 kg koksu wraz z podpałką, w zależności od pogody tzn. siły wiatru i intensywności opadów, może się on palić około 8 godzin. Koks jest w nich uzupełniany średnio 3 razy tak, aby żar w koksownikach utrzymywał się przez całą dobę.
