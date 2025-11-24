Legenda rocka zagra w Gliwicach, w hali PreZero Arena, 4 i 6 czerwca.

Rockmani nie zwalniają również w studiu. Już 2 grudnia pojawią się dwa nowe single, zatytułowane "Nothin'" i "Atlas". Wszystko wskazuje, że powstały jeszcze podczas pracy nad albumem "Chinese Democracy" z 2008 roku.

Podczas koncertów w Polsce, w ramach gościa spoecjalnego publiczność zobaczy Mammoth WVH, czyli projekt Wolfganga Van Halena. Muzyk, znany z gry u boku swojego ojca w zespole Van Halen, zaprezentuje materiał ze swojego solowego dorobku.

To już pewne. Guns N' Roses zagrają w Polsce dwa razy w 2026 roku

Sprzedaż biletów na Guns N' Roses wystartuje etapami. Najpierw wejściówki pojawią się na stronie grupy 25 listopada o godzinie 9.00. Dzień później do przedsprzedaży zostaną dopuszczeni klienci Citi Handlowy, a 27 listopada bilety zaoferuje Ticketmaster. Dopiero 28 listopada każdy zainteresowany będzie mógł kupić bilet w ramach sprzedaży ogólnej. Za organizację polskich koncertów odpowiada Live Nation.

Zapowiedź przyszłorocznej trasy to nie jedyna nowość. Guns N' Roses ogłosili także wyjątkowy koncert w Los Angeles. Występ na stadionie Rose Bowl będzie pierwszym powrotem zespołu w to miejsce od ponad trzech dekad.

Guns N'Roses znów zagrają w Polsce

Dzisiejszy skład Guns N' Roses opiera się na trójce muzyków z pierwszych lat działalności: Axlu Rose’ie, Slashu i Duffie McKaganie. Na scenie towarzyszą im Dizzy Reed, Richard Fortus, Melissa Reese oraz perkusista Isaac Carpenter, który dołączył do ekipy w tym roku. W takim właśnie zestawieniu grupa wystąpiła w lipcu 2025 na PGE Narodowym w Warszawie.

Guns N'Roses. Największe przeboje

Do największych przebojów Guns N’ Roses zalicza się przede wszystkim "Sweet Child O’ Mine", ich jedyny numer jeden w USA z kultowym riffem Slasha, oraz "Welcome to the Jungle", agresywny hymn o mroczniejszej stronie wielkiego miasta.

Obok nich stoi stadionowe "Paradise City" i monumentalna ballada "November Rain" z jednym z najsłynniejszych teledysków w historii MTV. Fani kochają też "Don’t Cry" i akustyczne "Patience", a z mocniejszych numerów wyróżniają się "You Could Be Mine" znane z "Terminatora 2" oraz antywojenne "Civil War". Koncertowe sety od lat domyka energetyczne "Nightrain" oraz ich najbardziej rozpoznawalny cover, "Knockin’ on Heaven’s Door".