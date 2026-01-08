Zabójca 'Pershinga' wyszedł na wolność. Dawny milioner ma specjalne życzenie

Ryszard Bogucki, przed laty znany przedsiębiorca i jeden z najbogatszych Polaków, został prawomocnie skazany za zabicie "Pershinga". Do tej zbrodni doszło w grudniu 1999 r. w Zakopanem. Uniewinniony zaś został w sprawie zabójstwa komendanta głównego policji gen. Marka Papały, który został zastrzelony w Warszawie 25 czerwca 1998 r. Stanowczo odpierał zarzuty i kwestionował swój udział w obu tych zbrodniach. Wyrok uniewinniający usłyszał też w sprawie gospodarczej.

Dzisiaj to jest pierwszy dzień reszty mojego życia. To jest przede wszystkim czas dla moich bliskich, dla mojej rodziny – powiedział dziennikarzom Bogucki (zgadza się na podawanie danych) przed więzienną bramą. Czekała tam na niego również grupa członków rodziny i znajomych oraz adwokaci.

"Pierwszy dzień reszty mojego życia"

"Żyjemy w tak szalonych czasach, z taką ilością zmiennych, że ja zwyczajnie nie pozwalam sobie na planowanie z takim dużym wyprzedzeniem. Chciałbym zwyczajnie przez te kilka dni nabrać nowej perspektywy, nie tylko tej perspektywy więziennej, ale również tej perspektywy zwyczajnej, życiowej" - powiedział, pytany o plany na najbliższą przyszłość.

Reklama

Specjalne życzenie

Reklama

"Chciałbym prosić państwa, żebyście państwo trzymali za mnie kciuki, żeby mi się zwyczajnie udało nabrać tej perspektywy i zwyczajnie wrócić do normalnego życia" – dodał. Oświadczył, że wyjście na wolność to "fantastyczne" uczucie. Przypomniał, że w całości odbył orzeczoną karę, bez przerw czy przepustek i podkreślił, że przez 12 i pół roku aresztowania miał status "N" czyli niebezpiecznego osadzonego, na co - jak oświadczył - sobie nie zasłużył.

"Ofiara wymiaru sprawiedliwości"?

"Jeśli spojrzymy na te trzy sprawy, które zdominowały ostatnie 25 lat życia Boguckiego, podsumujemy je dwoma uniewinnieniami i jednym skazaniem, które budzi poważne wątpliwości czy system zadziałał prawidłowo, to śmiem twierdzić, że mamy do czynienia z ofiarą wymiaru sprawiedliwości" - powiedział adwokat Boguckiego mec. Paweł Matyja, który w czwartek czekał na swojego klienta przed zakładem karnym. Jak dodał, sprawa zabójstwa gen. Papały zakończyła się "uniewinnieniami z hukiem". "Dziś w przestrzeni publicznej nie słychać nawet, co smutne, by ktoś zastanawiał się, kto rzeczywiście gen. Papałę zabił" - powiedział mec. Matyja. Wyraził przekonanie, że tę sprawę powinna zbadać sejmowa komisja śledcza, bo "państwo sobie z nią nie poradziło".

Adwokat Boguckiego mówi o torturach

"Warto też zwrócić uwagę, jakie były konsekwencje postawienia mu takich zarzutów. Sąd w Katowicach określił je działaniami z pogranicza tortur. W momencie, kiedy Bogucki został uznany więźniem numer 1 w Polsce, zaczęto stosować wobec niego rygory, które niewiele mają wspólnego z normalnym odbywaniem kary czy aresztowaniem, a zaczęto stosować coś, co konwencje nazywają torturami" – powiedział adwokat. Wymienił m.in. sprawdzanie co 15 minut, czy żyje, co oznaczało również budzenie w nocy.

Skazany za zabójstwo szefa gangu Ryszard Bogucki dostał odszkodowanie. Sędzia mówił o 'pograniczu tortur'
Skazany za zabójstwo szefa gangu Ryszard Bogucki dostał odszkodowanie. Sędzia mówił o "pograniczu tortur"

Zobacz również

Historia zabójstwa "Pershinga"

Urodzony w 1969 r. Bogucki w latach 90. był znanym na Śląsku przedsiębiorcą zajmującym się m.in. handlem samochodami, w 1992 r. w Chorzowie otworzył salon sprzedaży luksusowych aut, był też sponsorem konkursu piękności. Niedługo później usłyszał pierwsze zarzuty – dotyczące oszustw i przywłaszczenia mienia. W areszcie poznał pochodzącego z Podbeskidzia Ryszarda N., ps. Rzeźnik (z którym po latach według prawomocnego wyroku - dokonał zamachu na "Pershinga"). Kiedy Bogucki wyszedł na wolność i w procesie dotyczącym przestępstw gospodarczych odpowiadał z wolnej stopy, przestał pojawiać się na rozprawach. Wysłano za nim pierwszy list gończy. W 2000 r. katowicka prokuratura wysłała za nim międzynarodowy list gończy – z ustaleń śledztwa wynikało, że to Bogucki wraz z "Rzeźnikiem" w grudniu 1999 r. w Zakopanem zastrzelił "Pershinga". W 2001 r. Boguckiego zatrzymano w Meksyku, który wydał go Polsce. Według prokuratury, zamiar zabójstwa "Pershinga" zrodził się w październiku lub listopadzie 1999 roku. Motywem zbrodni miała być chęć awansu w hierarchii przestępczej. Bogucki w sprawie "Pershinga" został skazany w 2003 r. przez sąd w Nowym Sączu; wyrok 25 lat więzienia uprawomocnił się w 2004 r. Jak wynika z materiału dowodowego, udział w zamachu na "Peshinga" brali Bogucki, "Rzeźnik" i Adam K., ps. Dziadek, który później został świadkiem koronnym (już nie żyje).

Zabójca 'Pershinga' wyszedł na wolność. Dawny milioner ma specjalne życzenie
Zabójca "Pershinga" wyszedł na wolność. Dawny milioner ma specjalne życzenie

Zobacz również

Gdy kończący jazdę na nartach "Pershing" podszedł do swego mercedesa, N. i Bogucki wysiedli z auta i podeszli do ofiary; to Bogucki strzelał do "Pershinga", Ryszard N. stał dalej i oddał strzały w górę, aby odstraszyć świadków – wynika z prawomocnych wyroków. Także N., odpowiadający w osobnym procesie, został później skazany na 25 lat więzienia. Za podżeganie do tej zbrodni na 10 lat więzienia skazano natomiast Mirosława D., pseud. Malizna.