Michała Urbaniaka. Wybitny muzyk jazzowy, kompozytor i skrzypek zmarł 20 grudnia 2025 r. w wieku 82 lat. Artysta przed śmiercią długo i poważnie chorował. Prochy Michała Urbaniaka złożono w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Żona wspomina ostatnie dni Michała Urbaniaka. 'Walczyliśmy codziennie'
Poruszające słowa żony Michała Urbaniaka

Podczas ceremonii pożegnalnej głos zabrała żona artysty, Dorota Urbaniak. "Byliśmy razem z przerwami na dobre i na złe prawie 20 lat" - mówiła. "Dziś mam tyle lat, ile Michał miał, gdy się poznaliśmy" - powiedziała. "Urbaniak kochał wolność. Muzykę traktował jak żywy organizm. Powtarzał, że Bóg stworzył muzykę, a ludzie tylko podzielili ją na gatunki" - mówiła żona jazzmana.

Urszula Dudziak przerwała milczenie. Tak pożegnała Michała Urbaniaka
Symboliczne przedmioty przy urnie Michała Urbaniaka

Prochy Michała Urbaniaka złożono w kolorowej urnie. Podczas pożegnania obok urny pojawiły się instrumenty muzyczne. Był to biały saksofon oraz elektryczne skrzypce - instrumenty, na których grał Michał Urbaniak. Koło urny postawiono też wieniec w kształcie serca ułożony z pomarańczowych róż. Rodzina zadbała także o zdjęcia muzyka - jeden portret przedstawia zamyślonego muzyka, drugi roześmianego. Uwagę zwraca napis na tablicy w kościele. "Żył jak chciał" - czytamy. Tłum żałobników żegna artystę, m.in. była żona Urszula Dudziak i jego córki Mika i Kasia Urbaniak. Na miejscu pojawił się też Krzesimir Dębski. Byli również m.in. Monika Olejnik, Michał Dąbrówka i wielu innych.