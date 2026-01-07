Jak gorzka czekolada wpływa na starzenie?

Naukowcy z King’s College London sprawdzili krew niemal 1700 osobom, szukając związku między teobrominą a procesem starzenia. Okazało się, że wyższy poziom tego związku we krwi idzie w parze z lepsza kondycją biologiczną organizmu. Osoby te starzały się wolniej, co potwierdziły specjalistyczne testy medyczne.

Reklama

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie "Aging". Naukowcy wykorzystali w nim metabolomikę surowicy po czym oceniali poziom teobrominy we krwi. Potem porównali wyniki z markerami wieku biologicznego w dwóch europejskich kohortach: TwinsUK (509 osób) oraz niemieckiej KORA (1160 osób).

Osoby, które miały wyższy poziom teobrominy we krwi miały też korzystniejszy profil biologicznegostarzenia.

Zasada zachowania umiaru

Teobromina może pobudzać serce, rozszerzać naczynia i działać moczopędnie.

Mimo tych optymistycznych wieści, badacze ostrzegają, że to nie jest zielone światło do objadania się słodyczami. Tradycyjne wyroby cukiernicze sa pełne cukru, który niszczy zdrowie. Aby teobromina faktycznie nam pomagała, powinna pochodzić z wartościowych źródeł, jak gorzka czekolada i być jedynie dodatkiem do zdrowego stylu życia.

"Ekscytujące odkrycie"

Profesor Jordana Bell z King’s College London, współautorka pracy, wyjaśniła, że jest to wynik, który pomoże lepiej rozumieć związki między dietą a procesami biologicznymi. Dr Ramy Saad, główny badacz, dodaje, że kolejnym krokiem jest ustalenie, co dokładnie stoi za tą zależnością i czy chodzi o samą teobrominę, czy o jej współdziałanie z innymi składnikami kakao.

To bardzo ekscytujące odkrycie, a kolejne ważne pytania brzmią: co stoi za tą zależnością i w jaki sposób możemy dalej badać interakcje między metabolitami pochodzącymi z diety a naszym epigenomem - dodaje.

Źródło: abczdrowie.pl