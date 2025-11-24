IMGW wydał w poniedziałek ostrzeżenia II stopnia przed roztopami, które obejmą część województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Alerty obowiązywać będą od północy w nocy z wtorku na środę, do godzin wieczornych w środę. Prognozowany jest wzrost temperatury powietrza, opady deszczu powodujące odwilż oraz topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie na tym obszarze od 1 do 4 st. C. Suma opadów deszczu od 5 mm do 15 mm. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 90 proc.

Instytut wydał także ostrzeżenia II stopnia przed zawieją i zamiecią śnieżną oraz alerty I stopnia przed silnym, które obejmują obszar wschodnich Karpat w województwie podkarpackim. Alerty obowiązywać będą do godz. 22 w poniedziałek.

Alert IMGW dla 11 województw. Roztopy i marznący deszcz uderzą w Polskę

Nadal aktualne są także ostrzeżenia I stopnia przed marznącym deszczem dla województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, małopolskiego, łódzkiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Ich mieszkańcy mogą się spodziewać deszczu, deszczu ze śniegiem lub mżawki. Opady mogą marznąć i powodować gołoledź. Alerty zaczną obowiązywać od godz. 18.00, do godz. 10.00 we wtorek.

Reklama

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.