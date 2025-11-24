Tomczyk napisał na platformie X, że na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce odbył się udany start rakiety opracowanej przez konsorcjum w skład którego wchodzą: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi oraz Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat.

Wiceszef MON przekazał, że rakieta zrealizowała wszystkie założone cele, tj. poprawne rozdzielenie stopni, naprowadzenie na wyznaczony punkt w przestrzeni oraz lot po zaplanowanej trajektorii.

65 km nad ziemią. MON chwali udaną próbę nowej rakiety

"Osiągnęła wysokość 65 km, wykonując bezpieczny i stabilny lot, weryfikując prawidłowe działanie wszystkich kluczowych technologii opracowanych w kraju" – napisał Tomczyk.