Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński o współpracy w niesieniu pomocy ludności, która ucierpiała w klęskach żywiołowych, katastrofach naturalnych i innych zagrożeniach rozmawiali z biskupami w Sekretariacie Generalnym Konferencji Episkopatu Polski z biskupami uczestniczącymi w 404. Zebraniu Plenarnym KEP. Jak przekazał PAP resort spraw wewnętrznych i administracji, spotkanie "stanowiło istotny element strategicznego dialogu nad wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasobów państwa i organizacji społecznych w sytuacjach kryzysowych".

Współpraca rządu z Kościołem

"Podczas rozmów skoncentrowano się na wymianie doświadczeń w zakresie niesienia pomocy humanitarnej oraz koordynacji wsparcia logistycznego, gdzie struktury związane z kościołem, takie jak Caritas Polska, dysponują sprawdzonym potencjałem" - poinformowało ministerstwo.

Reklama

Resort podkreślił, że we współpracy z Kościołem dostrzega "filar wzmacniający bezpieczeństwo lokalne". "Szczególnie w obszarze organizowania doraźnego wsparcia materialnego oraz potencjalnego wykorzystania rozproszonej infrastruktury parafialnej, która w razie wystąpienia klęsk żywiołowych może służyć jako naturalne miejsca schronienia lub centra dystrybucji pomocy" - przekazało MSWiA. Resort zapewnił, że współpraca ta opiera się "na pełnym profesjonalizmie i wzajemnym poszanowaniu misji obu stron, przy czym jej nadrzędnym celem pozostaje ochrona życia i zdrowia mieszkańców".

Rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak zapewnił, że Kościół – tak jak czynił to dotychczas – będzie wspierał ludność w sytuacjach kryzysowych, wykorzystując swoją bazę, zaplecze technologiczne oraz międzynarodowe kontakty w działaniach związanych z pomocą humanitarną. Koordynacją pomocy humanitarnej oraz wsparcia w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych zajmują się z ramienia Kościoła katolickiego na poziomie lokalnym Caritas diecezjalne, natomiast na poziomie krajowym i międzynarodowym – Caritas Polska - przekazał.