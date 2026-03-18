Czarzasty zapowiedział, że wyśle do prezydenta list. Wszystko to wygląda dosyć jednoznacznie - "gramy terminem". Panie prezydencie, niech pan nie gra Polską. Mówi pan, że jest odważnym człowiekiem. Niech się pan nie zasłania panem Święczkowskim - powiedział Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z dziennikarzami. Niech pan podejmie decyzję, niech pan się nie boi, niech pan się zachowa, jak trzeba. Odwagi życzę - dodał.

Kontrowersje ws. sędziów TK

Sejm w piątek wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego - wszyscy to osoby, których kandydatury zostały zgłoszone formalnie przez Prezydium Sejmu, poparcia nie zyskali dwaj kandydaci zgłoszeni przez klub PiS. W poniedziałek szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki powiedział, że wybór sędziów TK budzi wątpliwości i poinformował, że najpóźniej we wtorek zwróci się do marszałka Sejmu o ich wyjaśnienie.