"Patrząc wstecz na rok 2025, jestem bardzo dumny z mojego kraju - Polski i jego osiągnięć" - powiedział premier w nagranym w języku angielskim wystąpieniu, opublikowanym w czwartek na platformie X.

Donald Tusk wymienia powody do dumy

Wśród powodów do dumy wymienił m.in. „bezpieczną i szczelną granicę wschodnią” i „odpowiedzialną i twardą politykę azylową”. "Wzór do naśladowania dla całej Europy, która doprowadziła do ponad 90 proc. spadku liczby migrantów przekraczających nasze granice" - dodał. Premier wymienił też budowę "największej nowoczesnej armii w UE", aby Polska i Europa były bezpieczne "przed Wschodem". Powiedział też o "skutecznej polityce walki z przestępczością”, dzięki której Polska ściga m.in. sabotażystów nasyłanych przez Rosjan.

Polska rozkwita

Donald Tusk wrócił uwagę na ranking magazynu "Forbes", w którym Warszawa została uznana za najatrakcyjniejsze europejskie miasto do odwiedzenia w 2026 r. Podał również, że w ub. roku dzięki programowi refundacji in vitro urodziło się w Polsce ponad osiem tys. dzieci; średnie wynagrodzenie wzrosło w 2025 r. o prawie dziesięć proc., a polskie PKB przekroczyło bilion dolarów. "Jesteśmy drugim krajem w Europie z najniższym bezrobociem i najwyższym wzrostem gospodarczym" - zaznaczył Tusk i dodał informację o spadającej inflacji. Premier wspomniał również o solidarności udzielonej dwóm milionom Ukraińców, którzy przybyli do Polski po ataku Rosji na Ukrainę.

"Najlepsze życzenia dla Europy i Europejczyków"

"Polska jest dynamicznym węzłem logistycznym łączącym Europę, z najszybciej rozwijającą się infrastrukturą drogową i kolejową" - powiedział. Jako ostatni powód wymienił "rewolucję energetyczną", z największym w Europie wzrostem zielonej energii i zaangażowaniem w budowę elektrowni jądrowych i morskich. "Mam wszelkie powody do dumy z Polski. A moje najlepsze noworoczne życzenia dla Europy i Europejczyków brzmią: bądźcie jak Polska - energiczni, odważni i bezpieczni. Powodzenia" - zakończył.