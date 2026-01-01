Czy w Nowy Rok sklepy sieci Żabka będą otwarte?

Jak co roku sklepy sieci Żabka były tymi, które zamknęły się najpóźniej w sylwestrowy wieczór, czyli 31 grudnia. Można w nich było zrobić zakupy do godziny 23. To też miejsca, w których w Nowy Rok będzie można coś kupić. Przypomnijmy, że 1 stycznia w Polsce to dzień ustawowo wolny od pracy.

Tego dnia galerie handlowe i duże sklepy są zamknięte. O godzinach pracy w sklepach sieci Żabka decydują indywidualnie franczyzobiorcy, czyli właściciele sklepów.

Gdzie sprawdzić godziny otwarta Żabki w Nowy Rok 2026?

"Informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach, na stronie oraz w aplikacji Żappka. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek" - brzmiał komunikat biura prasowego sieci Żabka wydany przed świętami.

Odnosi się on również do 1 stycznia, czyli Nowego Roku. W dni powszednie sklepy sieci Żabka otwarte są bardzo długo, bo od godz. 6 do 23. Aby sprawdzić godziny otwarcia poszczególnych punktów 1 stycznia, czyli w Nowy Rok, warto zerknąć na stronę internetową sieci lub w aplikację i sprawdzić, w jakich godzinach otwarty jest sklep w naszej okolicy. Większość sklepów sieci Żabka ma wywieszone na drzwiach wejściowych kartki z informacją o godzinach otwarcia.

W jakich godzinach 1 stycznia, czyli w Nowy Rok 2026 będzie otwarta Żabka?

Z racji tego, że Nowy Rok, czyli 1 stycznia to dzień wolny od pracy, godziny otwarcia sklepów sieci Żabka mogą być inne, niż ma to miejsce w dni powszednie czy w niedziele. Sprawdziliśmy, jak tego dnia otwarte są sklepy tej sieci w Warszawie. To kilka przedziałów czasowych takich jak:

  • 7-16
  • 7-19
  • 9-21
  • 10-23