Koncert Noworoczny Filharmoników Wiedeńskich to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w roku i tych, które zaczynają nowy rok. Co roku miliony osób biorą udział w losowaniu, które umożliwia obecność podczas koncertu na żywo w Filharmonii Wiedeńskiej.

Wydarzenie, które odbywa się w Złotej Sali Musikverein, jest również transmitowane przez 90 stacji telewizyjnych. Można go również wysłuchać w radio.

Koncert noworoczny z Wiednia. Program koncertu 2026

W programie koncertu noworocznego najwięcej jest utworów rodziny Straussów. W tegorocznym repertuarze znalazły się również kompozycje innych twórców. Utwory, które zostaną zagrane podczas koncertu noworocznego 2026 w Wiedniu to:

Reklama

Johann Strauss (syn): Uwertura do operetki „Indigo i czterdziestu rozbójników”

Carl Michael Ziehrer: Donausagen. Walc, op. 446

Joseph Lanner: Malapou-Galoppe, op. 148

Eduard Strauss: Brausteufelchen. Polka szybka, op. 154

Johann Strauss (syn): Kwadryl z Zemsty nietoperza, op. 363

Johann Strauss (ojciec): Karnawał w Paryżu. Galop, op. 100

Franz von Suppè: Uwertura do operetki „Piękna Galatea”

Josephine Weinlich: Pieśni syren. Polka-mazur, op. 13

Josef Strauss: Godność kobiet. Walc, op. 277

Johann Strauss (syn): Polka dyplomatów. Polka française, op. 448

Florence Price: Rainbow Waltz

Hans Christian Lumbye: Københavns Jernbane-Damp-Galop

Johann Strauss (syn): Róże z Południa. Walc, op. 388

Johann Strauss (syn): Marsz egipski, op. 335

Josef Strauss: Palmy pokoju. Walc, op. 207.

Koncert Noworoczny z Wiednia. Kto dyryguje orkiestrą?

Co roku orkiestrą dyryguje inny kompozytor i dyrygent. Wśród tych, którzy mierzyli się z tym wyzwaniem w latach ubiegłych byli m.in. Mariss Jansons (2016), Gustavo Dudamel (2017), Andris Nelsons (2020), Daniel Barenboim (2022), Franz Welser-Möst (2023), Christian Thielemann (2024) i Riccardo Muti (2025).

W 2026 roku za pulpitem dyrygenta podczas koncertu noworocznego w Wiedniu zobaczyć można było przedstawiciela młodego pokolenia. Był nim Yannick Nézet-Séguin. Z pochodzenia jest Kanadyjczykiem.

Z Filharmonią Wiedeńską współpracuje od 2010 roku, ale orkiestrą podczas koncertu noworocznego dyrygował po raz pierwszy. Yannick Nézet-Séguin jest na co dzień dyrektorem muzycznym Metropolitan Opera w Nowym Jorku oraz głównym dyrygentem największych międzynarodowych orkiestr, takich jak Philadelphia Orchestra.

Dyryguje koncertem noworocznym w Wiedniu. Co wiadomo o Yannicku Nézet-Séguinie?

Reklama

Dyrygent Koncertu Noworocznego z Wiednia, czyli Yannick Nézet-Séguin lubi łączyć gatunki. Jest jednym z najbardziej cenionych obecnie mistrzów batuty. Yannick Nézet-Séguin studiował grę na fortepianie, dyrygenturę, kompozycję i kameralistykę w Konserwatorium Muzycznym w Montrealu oraz dyrygenturę chóralną w Westminster Choir College w Princeton.

Dyrygent, którego można było zobaczyć podczas koncertu noworocznego w Wiedniu prowadzi kursy mistrzowskie na prestiżowych uczelniach amerykańskich: Curtis Institute w Filadelfii i nowojorskiej Juilliard School. Jest muzykiem, który promuje twórczość kobiet, dlatego też w programie koncertu noworocznego znalazły się utwory skomponowane właśnie przez kompozytorki. Jest to utwór czarnoskórej kompozytorki Florence Price pod tytułem "Rainbow Waltz".