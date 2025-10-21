Konkurs Chopinowski 2025. Werdykt wzbudził wiele kontrowersji

Konkurs Chopinowski 2025 wzbudził wiele emocji oraz kontrowersji. Ogłoszony w nocy z 20 na 21 października werdykt spotkał się z ogromną krytyką zarówno ze strony ekspertów jak i słuchaczy zmagań pianistów. Zdaniem wielu Eric Lu, który wygrał XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina nie zaprezentował się zbyt dobrze.

Reklama

Wielu z nich było zawiedzionych, że konkursu nie wygrała żadna z faworytek, którymi były Tianyao Lyu (Chiny) oraz Shiori Kuwahara (Japonia). Obydwie zajęły IV miejsce.

Gala finałowa Konkursu Chopinowskiego 2025. Kto wystąpił?

We wtorek wieczorem odbyła się uroczysta finałowa gala Konkursu Chopinowskiego 2025 podczas której zaprezentowali się wszyscy nagrodzeni. Wśród nich nie zabrakło również Polaków - Piotra Alexewicza, który zajął V miejsce oraz Adam Kałduńskiego, który otrzymał nagrodę za najlepsze wykonanie ballady i Yehudy Prokopowicza za najlepsze wykonanie mazurków. Lista laureatów wyglądała tak:

I nagroda – Eric Lu (Stany Zjednoczone)

II nagroda – Kevin Chen (Kanada)

III nagroda – Zitong Wang (Chiny)

IV nagroda (ex-aequo) – Tianyao Lyu (Chiny), Shiori Kuwahara (Japonia)

V nagroda (ex-aequo) – Piotr Alexewicz (Polska) i Vincent Ong (Malezja)

VI nagroda – William Yang (Stany Zjednoczone)

Nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków – Yehuda Prokopowicz z Polski

Nagroda Filharmonii Narodowej za najlepsze wykonanie koncertu – Tianyao Lyu z Chin

• Nagroda Krystiana Zimermana za najlepsze wykonanie sonaty – Zitong Wang z Chin

Nagroda Towarzystwa im. Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza – Tianyou Li z Chin

Nagroda im. Belli Davidovich za najlepsze wykonanie ballady – Adam Kałduński z Polski

Konkurs Chopinowski 2025. Kogo zabrakło podczas finałowej gali?

Podczas uroczystej gali, na której zagrali laureaci zabrakło jednak jednej ważnej osoby. Mowa o Garricku Ohlssonie, który był przewodniczącym jury. Nie wziął udziału w ceremonii wręczenia nagród ani w koncercie laureatów, bo wyjechał z Polski. Potwierdzili to organizatorzy imprezy. Okazuje się, że powodem tak szybkiego opuszczenia Polski i Warszawy były koncertowe zobowiązania, które miał.

Pan Ohlsson miał wcześniej zaplanowane koncerty, dlatego nie ma go już w Warszawie - przekazało biuro prasowe w rozmowie z "Faktem".

Konkurs Chopinowski 2025. Kim jest Garrick Ohlsson?

Garrick Ohlsson podczas Konkursu Chopinowskiego 2025 był przewodniczącym jury. Jest osobistością mocno związaną z tym wydarzeniem. W 1970 roku, gdy miał 22 lata, został pierwszym Amerykaninem, który zdobył główną nagrodę. W 2024 roku objął funkcję przewodniczącego jury. Na scenie podczas finałowej gali XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina zaprezentuje się jego rodak, który wygrał konkurs, czyli Eric Lu.