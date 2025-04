10 tysięcy kroków dziennie to mit? Nowe odkrycie naukowców

Eksperci od lat zalecali, by robić 10 tysięcy kroków dziennie. Ta liczba kroków jest uznawana za złoty standard, który ma pomóc w zachowaniu zdrowia. Najnowsze badania naukowe opublikowane w „European Journal of Preventive Cardiology” wskazują, że liczba 10 tysięcy kroków dziennie wcale nie jest kluczem do zdrowia. Według wyników nowych badań, już liczba 4 tysięcy kroków dziennie pomaga w utrzymaniu zdrowia. Dowiedziono również, że każdy kolejny tysiąc kroków dziennie może obniżyć ryzyko przedwczesnej śmierci o 15 proc.

Ile kroków dziennie trzeba robić?

W świetle wyników najnowszych badań naukowych wyjściową liczbą kroków, która korzystnie wpływa na zdrowie, jest 4 tysiące dziennie. Jednak optymalna liczna kroków jest zależna od wielu czynników, takich jak poziom sprawności fizycznej, kondycja, stan zdrowia oraz wiek.

Dzieci i młodzież powinny robić 10 tysięcy kroków dziennie.

powinny robić kroków dziennie. Dorośli powinni robić od 4 do 6 tysięcy kroków dziennie. Należy pamiętać, że każdy kolejny tysiąc kroków niesie ze sobą korzyści dla zdrowia.

Wpływ spaceru na zdrowie

Spacer ma szereg korzyści dla zdrowia. Prowadzone przez 30 lat badanie Harvard Nurses’ Health Study, w którym wzięło udział ponad 200 tysięcy kobiet, wykazało, że regularna aktywność fizyczna pozwala obniżyć ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak: chorób serca, udaru, cukrzycy oraz nowotworu piersi.

Jakie korzyści niesie regularne spacerowanie?