Kawa od lat budzi mieszane uczucia. Dla niektórych to nieodłączny element poranka, inni patrzą na nią podejrzliwie. Również naukowcy nie są zgodni – jedne badania mówią, że umiarkowane picie kawy może wspierać serce i mózg, inne przestrzegają przed skutkami nadmiaru kofeiny. Jak zwykle – kluczem wydaje się umiar.

Równie gorące dyskusje wzbudzają dodatki do kawy – mleko, śmietanka, przyprawy czy alkohol mogą wpływać na jej właściwości. Ale to właśnie klasyczne połączenie kawy z mlekiem trafiło pod naukową lupę.

Pijesz kawę z mlekiem? Oto co dzieje się w twoim organizmie. Wyniki badań

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Kopenhadze sprawdził, jak działa połączenie przeciwutleniaczy z kawy (czyli polifenoli) z białkiem zawartym w mleku. W laboratorium wywołali stan zapalny w komórkach, a następnie przetestowali wpływ samych polifenoli oraz ich mieszanki z białkiem. Wynik? Komórki, które "dostały" duet polifenole + białko, radziły sobie ze stanem zapalnym dwa razy lepiej niż te potraktowane samymi polifenolami.

A czym właściwie są te polifenole?

To naturalne związki, które znajdziemy m.in. w owocach, warzywach, herbacie, winie czy kakao. Znane są z działania antyoksydacyjnego i opóźniania procesów starzenia. Jak się okazuje, chętnie łączą się z białkami – i to może wzmacniać ich pozytywny wpływ na zdrowie.

Odkrycie opisane w czasopiśmie "Journal of Agricultural and Food Chemistry" odbiło się szerokim echem w świecie nauki. Prof. Marianne Nissen Lund, która kierowała badaniami, zwraca uwagę, że podobne reakcje mogą zachodzić też w innych produktach – np. w smoothie z jogurtem czy w daniach mięsnych z warzywami. Teraz naukowcy chcą sprawdzić, jakie proporcje składników przynoszą najlepsze efekty i jak działają one w organizmie człowieka – nie tylko w laboratorium.