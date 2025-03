Lech Wałęsa poznał swoją przyszłą żonę w 1968 roku. To wtedy wybrał się do kawiarni, w której pracowała. Rok później byli już małżeństwem. Doczekali się ośmiorga dzieci.

Lech i Danuta Wałęsowie są małżeństwem od 56 lat

To był i najwyraźniej nadal jest bardzo burzliwy związek. Przez lata Lech i Danuta Wałęsowie musieli zmagać się z różnymi kryzysami. Zwłaszcza w czasie, kiedy Wałęsa działał w "Solidarności".

W autobiografii "Marzenia i tajemnice" Danuta Wałęsa wyznała, że od 1980 roku nie rozmawiała z mężem o swoich pragnieniach. To sprawiło, że żyli w dwóch odrębnych światach. Choć wydawać, by się mogło, że po latach zawirowań, w tym małżeństwie wreszcie jest spokojnie, właśnie pojawiła się informacja o tym, że w ich związku kolejny raz zapanował kryzys.

Lech Wałęsa ma dość żony

Przyznał się do tego w rozmowie z "Super Expressem" sam Lech Wałęsa. Wyznał, że "mają siebie dość". Powiedział, że do 50. rocznicy ślubu było dobrze, ale po niej sytuacja diametralnie ulegał zmianie i się pogorszyła.

Mamy siebie dość. Nie jest tak, jak kiedyś. Do 50-tki było dobrze, potem gorzej - stwierdził Wałęsa. Okazuje się, że ani on, ani Danuta nie celebrują rocznic, nie robią sobie niespodzianek.

Danuta Wałęsa inicjuje kłótnie?

Nie, do 50-tki były różne rzeczy, potem nie. To już nie tak, jak było kiedyś... - zauważył Wałęsa. Dodał, że to żona inicjuje kłótnie. On z kolei nie lubi wchodzić w spory. Przyznał, jednak, że bez żony byłoby mu ciężko.

Bez Danuty ciężko by było. My pasowaliśmy do siebie. Szczególnie pasowaliśmy w tym trudnym czasie gdy mieliśmy masę problemów rodzinnych i innych, to pasowaliśmy. Kiedy nam zeszły te problemy to teraz sami wymyślamy problemy, kłócimy się, bo nie ma tamtych problemów (...) Ja nie lubię się kłócić, ale żona ze mną tak. Bez przerwy ma pretensje o różne rzeczy. A to nie postawiłem tak, a to rozlałem, a to nie umyłem talerza. W tamtym czasie była idealna, dziś trochę gorzej- mówił w wywiadzie z Dorotą Wellman w 2022 roku.