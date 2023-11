Jak można się było spodziewać Wałęsa z czułością i uznaniem wypowiedział się na temat byłego premiera, a obecnie lidera Koalicji Obywatelskiej, Donalda Tuska. Podkreślił, że "to największy polityk". Pomagajcie mu, bo mam wrażenie, że jest bardzo zmęczony. Gdyby kampania trwała miesiąc dłużej, to on by wygrał sam swoją partią wybory - wskazał.

"Jestem oddany Tuskowi"

Dodał, że jest "oddany Tuskowi".

Zgoła inaczej ocenił obecnego premiera Mateusza Morawieckiego, który właśnie w poniedziałek ogłosił nazwiska osób z którymi będzie współpracował w nowej kadencji Sejmu. Opinia publiczna w Polsce poznała bowiem listę osób, którymi Morawiecki obsadził wszystkie resorty w swoim gabinecie. Nie wiadomo tylko, jak długo to potrwa, bo do utrzymania rządu Morawiecki będzie potrzebował większości w głosowaniu sejmowym, po wygłoszonym expose. Nie wiele wskazuje obecnie na to, że tak się stanie.

Z największą przyjemnością nie oglądałem. Tego się nie da oglądać. To jest drwina z rodaków z interesów Polski. To trzeba rozliczyć, na to nie wolno pozwalać - tak ocenił ruch Mateusza Morawieckiego.

Wałęsa o Dudzie: On niszczy moralność narodu

Równie krytycznie były prezydent mówił o obecnym prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie. On niszczy moralność narodu. On daje zły przykład narodowi - stwierdził.

W rozmowie z dziennikarzami Piotrem Kędzierskim i Kubą Wojewódzkim, Lech Wałęsa przywołał także moment, gdy spotkał Andrzeja Dudę. Unikałem go, jak popatrzyłem na jego działania. Spotkaliśmy się w samolocie i nie zamieniliśmy ze sobą ani słowa - wspominał.

Wałęsa o braciach Kaczyńskich: Ludzie dużego intelektu

Pewnym zaskoczeniem dla fanów Lecha Wałęsy może być za to ton, w jakim wypowiedział się na temat braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Przypomnijmy: Lech Kaczyński zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w kwietniu 2010 roku, gdy pełnił obowiązki prezydenta RP. Z kolei drugi z najpopularniejszych bliźniaków w Polsce, w polityce jest do dziś. Obecnie pełni funkcję prezesa PiS, wcześniej był też wicepremierem. To są ludzie dość dużego intelektu, ale teoretycy. W teorii dopatrzyli, że jeden gra dobrego, a drugi złego. Pasowali do tej koncepcji, dlatego to dobrze wykonywali - stwierdził.

Z tonu wypowiedzi byłego prezydenta wynika, że tym "złym" jest Jarosław, zaś dobrym Lech Kaczyński.

Z kolei kilka pozytywnych przemyśleń Wałęsa ma na temat nowo wybranego marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Muszę powiedzieć, że dobrze Tusk go (Hołownię - red.) dobrał, bo on pasuje na obecne czasy. On pasuje na tę sytuację, mądrze ich hamuje. Zobaczymy czy nie ma za dużo haków na niego z boku, bo każdy święty ma swoje przekręty - stwierdził.

Lech Wałęsa. Kim jest były prezydent RP?

Lech Wałęsa to postać ważna dla polskiej polityki. Zaczynał w okresie PRL jako działacz związkowy. Był wówczas przywódcą opozycji demokratycznej - NSZZ "Solidarność". W 1983 roku został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. W latach 1990 - 1995 piastował funkcję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.