W poniedziałek poznaliśmy nazwiska osób, które znalazły się w sformułowanym przez Mateusza Morawieckiego rządzie. Mimo to zarówno w ocenie większości polityków opozycji jak i internautów nie wiele to zmienia w sytuacji premiera. PiS w dalszym ciągu potrzebuje większości sejmowej, której prawdopodobnie nie będzie w stanie skompletować.

"PiS stracił władzę, jest polityczną wydmuszką"

Dlatego też żywotność nowego rządu Mateusza Morawieckiego wylicza się maksymalnie na dwa tygodnie. Polityczni oponenci nie omieszkali już skomentować zaistniałej sytuacji. Nie było w historii Polski po 89. roku takiej bezczelności, PiS stracił władzę, jest polityczną wydmuszką, a nie chce się odkleić od rządowych stołków - powiedział Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.

Do słów polityka KO odniósł się na antenie Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. Chcemy przez te dwa tygodnie przedstawić projekty ustaw, które są tożsame z niektórymi programami politycznymi innych partii i w ten sposób wywrzeć presję polityczną na przyjęcie deklaracji programowych, które zostały złożone w czasie kampanii - powiedział polityk PiS.

W rozmowie z telewizją z ust rzecznika rządu padła też konkretna data zaprezentowania przez premiera Mateusza Morawieckiego expose. Pan premier expose przedstawi za dwa tygodnie - wskazał. Oznacza to, że PiS będzie chciał wykorzystać w całości czas na przygotowanie się premiera do przedstawiania swojej wizji rządu, tak by przekonać tych, którzy dziś deklarują, że nie poprą rządu Morawieckiego. A takich - według sejmowej arytmetyki - jest dziś większość.

Rząd Morawieckiego. LISTA NAZWISK

W poniedziałek opinia publiczna w Polsce poznała listę nazwisk osób, którzy znaleźli się w rządzie Mateusza Morawieckiego. Niektóre są znane z poprzedniej kadencji Sejmu. Szefem MON został Mariusz Błaszczak, nowym ministrem sprawiedliwości wybrano Marcina Warchoła na czele resortu spraw zagranicznych stanie Szymon Szynkowski vel Sęl, z kolei szefem MSWiA wybrano Pawła Szefernakera.

Jednym z najciekawszych nazwisk nowego gabinetu premiera Morawieckiego jest aktorka Dominika Chorosińska, która została ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Resort finansów powędrował do Andrzeja Kosztowniaka, zaś władze w MAP uzyskała Marzena Małek. Danuta Dmowska-Andrzejuk to nowa minister sportu. Zmiana nastąpiła także na stanowisku ministra zdrowia. Tym resortem pokieruje Ewa Krajewska. Kolejnym ciekawym nazwiskiem jest Alvin Piotr Gajadhur - nowy minister infrastruktury. W nowym rządzie Morawieckiego znalazło się też miejsce dla Marleny Maląg, która pokieruje resortem rozwoju i technologii.

Anna Gembicka to nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi, zaś Anna Łukaszewska-Trzeciakowska przejmie stery w resorcie klimatu i środowiska. Za Ministerstwo Funduszy i polityki regionalnej odpowiedzialna będzie Magorzata Jarosińska-Jedynak, zaś szefową MRiPS została Dorota Bojemska. Krzysztof Szczucki to nowy minister edukacji. Lista nazwisk nominowanych przez Mateusza Morawieckiego dopełniają Izabela Antos, która została szefową KPRM oraz poseł Suwerennej Polski Jacek Ozdoba - członek Rady Ministrów.