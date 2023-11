W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki powołał nowy rząd. Anna Gembicka została mianowana szefową resortu rolnictwa. Rolnicy uzyskali jej służbowy numer telefonu za pośrednictwem jednego z posłów i zaczęli z niego korzystać.

Reklama

Rolnicy protestują

Chcą, aby ministerstwo rolnictwa zareagowało na kontynuowanie importu zbóż z Ukrainy, co powoduje niskie ceny skupu kukurydzy, wynoszące 300-330 zł za tonę, podczas gdy rok wcześniej wynosiły one 900 zł. Roman Kondrów, jeden z liderów protestów rolniczych na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską, że próbował dodzwonić się do nowej szefowej ministerstwa, by zaapelować o jak najszybsze zajęcie się sprawami rolników, ale bezskutecznie. Co to jest? Czemu nie odbiera? Cały wieczór dzwoniłem i teraz też nie odbiera - mówi cytowany przez portal rolnik.

Reklama

Reklama

Anna Gembicka pojedzie na granice

Minister Anna Gembicka spotka się z protestującymi rolnikami na przejściu granicznym w Medyce.

Jestem w kontakcie z liderami protestów na granicy. Jak tylko zakończą się głosowania w Sejmie pojadę na granicę spotkać się z nimi - mówiła portalowi nowa minister.