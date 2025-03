Zatrucie powietrza na naszej planecie jest co roku powodem śmierci około siedmiu milionów ludzi. Stanowi jedno z największych zagrożeń naszych czasów" - powiedział Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) podczas konferencji w kolumbijskim mieście Cartagena. Zapowiedział działania WHO w tej sprawie.

Cel WHO Dla coraz większej liczby ludzi przyczyną śmierci staje się wobec zatrucia atmosfery ziemskiej już sama funkcja oddychania- stwierdził Ghebreyesus na zakończenie drugiej światowej konferencji WHO poświęconej zanieczyszczeniu powietrza i zdrowiu, w której uczestniczył również prezydent Kolumbii Gustavo Petro. Na jej zakończenie ogłoszono także apel podpisany przez pracowników instytucji i służb ochrony zdrowia całego świata – łącznie przez 47 milionów osób – który wzywa do "jak najszybszego podjęcia działań mających na celu zredukowanie zatrucia powietrza na naszej planecie". Cel WHO W ubiegłym miesiącu Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła sobie za cel zredukowanie do 2040 roku o 50 procent szkód na zdrowiu spowodowanych przez zanieczyszczenie powietrza, cel ambitny, ale osiągalny, którego urzeczywistnienie uratuje każdego roku miliony istnień ludzkich - oświadczył szef WHO. Reklama Powiązane USA poza WHO. Decyzja Trumpa to krok wstecz dla ludzkości?

Światu grozi nowa epidemia. Przypadki zakażeń w 80 krajach, WHO reaguje

Zjadliwy wirus zaatakował w USA. WHO bije na alarm Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję