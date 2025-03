Będzie nowy dzień wolny od pracy dla Polaków 1 sierpnia 2025? Czy Polacy zyskają 15. dzień ustawowo wolny od pracy? W Sejmie znów rozbrzmiewa temat ustanowienia 1 sierpnia dniem wolnym od pracy. Choć to już trzecia próba, tym razem petycja trafiła zarówno do Sejmu, jak i do prezydenta RP. Czy w 2025 roku 1 sierpnia rzeczywiście będzie wolny?