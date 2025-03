Rosja ogłasza największy pobór od lat

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret, na mocy którego od 1 kwietnia do 15 lipca do wojska trafi 150 tys. poborowych. To największy wiosenny pobór od początku wojny z Ukrainą. W 2022 roku powołano 134,5 tys. osób, a w 2023 roku – 147 tys. Nowe przepisy obejmują mężczyzn w wieku od 18 do 30 lat.

Reklama

Armia Rosji rośnie – cel to 1,5 mln żołnierzy

Rosja stopniowo zwiększa liczebność swoich sił zbrojnych. W 2022 roku rosyjska armia liczyła około miliona żołnierzy. Obecnie siły zbrojne Rosji osiągnęły 1,5 mln osób. Pobór jest częścią strategii zwiększania potencjału militarnego.

Nowe przepisy utrudniają zwolnienie z wojska

W lutym rosyjskie ministerstwo obrony zaostrzyło przepisy dotyczące badań lekarskich dla poborowych. Nowe regulacje utrudniają uzyskanie zwolnienia ze służby ze względów zdrowotnych. Coraz więcej młodych mężczyzn musi odbyć obowiązkową służbę wojskową. Rosyjskie media informują, że pobór ma kluczowe znaczenie dla armii prowadzącej działania wojenne.

Militarne plany Kremla – dalsza ekspansja?

Rosja od kilku lat zwiększa swoje siły zbrojne i przygotowuje się na długoterminową konfrontację. "Liczebność armii jest systematycznie zwiększana" – informuje portal Meduza. Eksperci zauważają, że większy pobór może oznaczać dalszą eskalację działań wojennych i wzrost napięć na arenie międzynarodowej.