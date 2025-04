Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście. Sprawa dotyczy znieważenia i zniszczenia flag RP, uszkodzenia 11 masztów, włamań do przyczep gastronomicznych, usiłowania kolejnego włamania. Zabezpieczono nagrania monitoringu, przesłuchano świadków i zabezpieczono ślady do dalszych badań – informuje prokuratura.

Jakie kary grożą wandalowi?

Według ustaleń straty muzeum to ok. 7,5 tys. zł. Właściciele przyczep gastronomicznych oszacowali straty na ponad 4 tys. zł. Za popełnione czyny grożą surowe kary do10 lat więzienia za kradzież z włamaniem, do 5 lat za zniszczenie mienia, do 1 roku za znieważenie flagi.

Reklama

Policja publikuje nagranie sprawcy

Policja opublikowała nagranie z monitoringu. Widać na nim mężczyznę w wieku 25–35 lat. Ma kaptur, plecak i torbę, do której wkłada skradzione rzeczy. Nagranie pochodzi z jednej z przyczep na półwyspie Westerplatte. Trwają intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawcy – zapewnił prokurator Duszyński.

Policja apeluje o pomoc

Funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę z nagrania, mają informacje o jego tożsamości lub miejscu pobytu. Kontakt z KP II Gdańsk: tel.: 47 741 34 22, e-mail: komendant.kp2@gd.policja.gov.pl.