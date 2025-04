Trzaskowski wezwał Nawrockiego do debaty

Rafał Trzaskowski wezwał Karola Nawrockiego do debaty prezydenckiej w Końskich.

Szkoda byłoby, gdyby nie starczyło panu odwagi do tego, żeby stanąć i debatować, bo sam pan tej debaty chciał; ja jestem gotowy i będę czekał na pana w piątek o godz. 20 w Końskich - mówił.

Nawrocki się zgodził, ale postawił warunek. Transmisję miałyby prowadzić wszystkie zainteresowane stacje telewizyjne.

Hołownia jedzie do Końskich

Jednak nastąpił dzisiaj niespodziewany zwrot akcji. Szymon Hołownia poinformował, że będzie dzisiaj w Końskich, by wystąpić w debacie.

Sytuacja się zmieniła. Nie pozwolę wykluczyć połowy Polski z wyborów. O ich wyniku mają rozstrzygać ludzie, nie kandydaci z TV na telefon. Telewizja publiczna ma obowiązek bronić zasad wolnych i uczciwych wyborów. Jadę dziś do Końskich, by wystąpić w debacie - napisał w mediach społecznościowych Szymon Hołownia.

Oczywiście, wezmę udział w debacie w Telewizji Republika. Jej widzowie zasługują, by usłyszeć o różnych wizjach Polski. Dalej czekam na umożliwienie debaty w Telewizji Publicznej - dodał w kolejnym wpisie.

Postanowiłem, że nie mogę dłużej na to spokojnie patrzeć. Będę dzisiaj w Końskich po to, żeby wziąć udział w obu zaplanowanych tam debatach - poinformował Hołownia w rozmowie z dziennikarzami. Z tego co wiemy, z tego, co słyszymy, kandydaci, którzy opowiadają o tym jak widzą zjednoczoną Polskę, pokłócili się tak, że dzisiejszy wieczór będzie wyglądał najprawdopodobniej tak, że najpierw połowa Polski będzie patrzyła najpierw na jednego, który będzie tam stał sam, a później na drugiego - wyjaśnił.

