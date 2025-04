Akt wandalizmu na Westerplatte

W nocy z 1 na 2 kwietnia 2025 r. na terenie Westerplatte doszło do znieważenia polskich symboli narodowych. Nieznany sprawca zerwał 11 flag Polski należących do Muzeum II Wojny Światowej. Część flag została spalona. Uszkodzono maszty, w tym linki i mechanizmy kołowrotowe. Straty finansowe oszacowano na 10-15 tys. zł. Zerwano 11 polskich flag, część z nich spalono. Straty finansowe wynoszą ok. 10-15 tys. zł – poinformowała rzeczniczka muzeum Aleksandra Trawińska.

Muzeum składa zawiadomienie

Muzeum II Wojny Światowej zgłosiło sprawę na policję. Instytucja deklaruje pełną współpracę z organami ścigania. Muzeum przekaże wszystkie dowody, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu sprawcy. Przekażemy wszelkie posiadane dowody, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy – zapowiedziała przedstawicielka M2WŚ.

Śledztwo w toku

Policja rozpoczęła działania wyjaśniające:

Oględziny miejsca zdarzenia.

Przesłuchania świadków.

Analiza nagrań z monitoringu.

Poszukiwania sprawcy z udziałem psa tropiącego.

Na miejscu pracują technicy kryminalistyki oraz policjanci z psem tropiącym – poinformowała Magdalena Ciska z gdańskiej policji.