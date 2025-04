Donald Tusk zapowiedział również uruchomienie kampanii informacyjnej. Rząd planuje dotrzeć z przekazem do siedmiu krajów, z których pochodzi największa liczba migrantów - powiedział. Celem kampanii będzie przestrzeżenie potencjalnych migrantów przed próbą nielegalnego przekroczenia granicy. Premier wyjaśnił, że "nasz przekaz będzie prosty – Polska granica jest szczelna".

Tusk: Nie wierzcie Łukaszence ani Putinowi

W nagraniu dołączonym do wpisu Tusk bezpośrednio zwrócił się do migrantów. Zdecydowanie podkreślił, że wiele osób jest celowo wprowadzanych w błąd: Nie wierzcie przemytnikom, nie wierzcie Łukaszence, nie wierzcie Putinowi. Okłamują was wtedy, kiedy mówią, że tędy wiedzie droga do Europy. To jest nieprawda.

Tusk: Nie przekroczycie już nielegalnie polskiej granicy

Nie złożycie już tutaj wniosku o azyl, a przede wszystkim nie przekroczycie już nielegalne polskiej granicy. Tysiące żołnierzy, strażników granicznych i policjantów, kamery i drony pilnują przez 24 godziny na dobę każdego jej metra - mówił Tusk.