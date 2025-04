Polska i kraje bałtyckie liderami wydatków na obronność

Rutte przyznał podczas piątkowej konferencji prasowej po posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Brukseli, że słyszał zarzuty, że NATO stało się "sojuszem dwupoziomowym", gdzie państwa znajdujące się na wschodniej flance, takie jak Polska i kraje bałtyckie, szybko zwiększają swoje wydatki na obronność, a państwa południa Europy ociągają się w tej kwestii.

Rzeczywiście, jeśli spojrzeć na Polskę i trzy państwa bałtyckie, to ich wydatki na zbrojenia są bliskie lub przekroczyły już 4 proc. PKB, a nawet zbliżają się do 5 proc. - zauważył Rutte.

Alarmujące słowa szefa NATO

Polityk powiedział jednak, że nienawidzi takiego dzielenia sojuszników na różne poziomy. Ja wciąż powtarzam, że dzisiaj wszyscy żyjemy na wschodniej flance. Różnica pomiędzy Wilnem, Rzymem, Londynem czy Hagą istnieje tylko pod względem tego, w jakim tempie dolecą do nich rosyjskie rakiety. Te i tak są w stanie dotrzeć do każdej z europejskich stolic w ciągu maksymalnie 10 minut - zaalarmował Rutte, dodając, że on sam, mieszkając czy to w Brukseli, czy w rodzinnej Hadze, "żyje na wschodniej flance".

Fiński generał wprost o NATO

W piątek mijają dwa lata od wejścia Finów do NATO. Przeszliśmy na najlepsze pole gry w zakresie wspólnego bezpieczeństwa. Gdybyśmy byli poza NATO, bez względu na działania obecnej administracji USA sytuacja Finów byłaby wyraźnie gorsza – uważa gen. Kim Jaameri, przedstawiciel wojskowy Finlandii przy UE i NATO.

Przez zawirowania w polityce międzynarodowej wzmocnione zostało przekonanie o konieczności członkostwa w NATO i korzyściach, jakie niesie ono dla bezpieczeństwa Finlandii – pisze generał Jaameri w felietonie opublikowanym w piątek przez Centrum Balticum, organizację ekspercką skoncentrowaną na problemach Morza Bałtyckiego.

Według generała "wspólne działania obronne są możliwe nawet w koalicjach mniejszych niż całe NATO", zaś obecnie regionalne bezpieczeństwo jest wzmacnianie przez "zintensyfikowane działania na Bałtyku".

W lutym tego roku resort obrony potwierdził, że w płd.-wsch. Finlandii, w Mikkeli, rozmieszczona zostanie nowa regionalna struktura dowódcza NATO (MCLCC, Nato Multi Corps Land Component Command). Ma kierować północnoeuropejskimi siłami lądowymi i pozwoli Sojuszowi na skuteczniejsze realizowanie manewrów oraz operacji lądowych w regionie Skandynawii.

Finlandia złożyła wniosek akcesyjny do NATO wspólnie ze Szwecją w maju 2022 r., w odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę, kończąc z realizowaną przez dekady polityką neutralności.