Sojusz wzmacnia obecność na Morzu Bałtyckim. Okręty, które się pojawiły w Gdańsku, pływają pod banderami: Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Szwecji, Holandii i Belgii. Jednostki te biorą udział ćwiczeniach na Morzu Bałtyckim – Baltic MCM. Jak podano w informacji prasowej "stała obecność sojuszniczych jednostek w tym rejonie stanowi nie tylko demonstrację siły i solidarności członków NATO, ale tworzy atmosferę bezpieczeństwa na morzu, konieczną dla niezakłóconego rozwoju transportu i handlu morskiego".

11 okrętów NATO w Gdańsku

Łącznie 11 okrętów NATO zacumowało przy Nabrzeżu Obrońców Westerplatte w Porcie Gdańsk. Dowodzi niemiecki FGS Mosel (A512). To okręt zaopatrzeniowy klasy Elbe. Wspiera jednostki morskie z dala od ich portów macierzystych, zwiększając tym samym ich autonomiczność. Służy do transportu paliwa, prowiantu, amunicję i innych materiałów, a także zapewnia usługi medyczne.

Reklama

Jest największym z okrętów, które weszły dzisiaj do Portu Gdańsk. Ma 100 m długości, ok. 16 m szerokości i 4 m zanurzenia. Pozostałe okręty mają od 47 do 60 m. Szwedzki niszczyciel min HswMS Ulvön, przydzielony do Stałego Zespołu Okrętów Przeciwminowych NATO Grupa 1 (SNMCMG1), ma 47 m długości.

Reklama

Operacja "Bałtycka Warta"

W styczniu 2025 r. NATO zainicjowało operację pod kryptonimem "Bałtycka Warta". Misja ta, ogłoszona podczas szczytu państw Morza Bałtyckiego w Helsinkach, to wspólna inicjatywa zintensyfikowania działań i obecności sojuszniczych jednostek na tym ważnym strategicznie i gospodarczo akwenie.

"NATO jest gotowe do obrony podwodnej infrastruktury krytycznej na Morzu Bałtyckim. W ramach operacji Baltic Sentry rozmieszczone zostają jednostki wchodzące w skład Stałej Grupy Morskiej 1 (SNMG1) oraz sił przeciwminowych (SNMCMG1), a także samoloty rozpoznawcze i drony morskie, by zwiększyć sojuszniczy potencjał odstraszania, obrony i reagowania na działania destabilizujące" – oznajmiło w komunikacie dowództwo NATO.

Ochrona podwodnej infrastruktury krytycznej na Morzu Bałtyckim

Sojusznicze jednostki pełnią misje rotacyjnie. Mają patrolować regiony w pobliżu podmorskich kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz innych instalacji, tak by odstraszyć potencjalnych sprawców sabotażu. Coraz częściej dochodzi do niszczenia podmorskiej infrastruktury, o co jest podejrzewana tzw. rosyjska "flota cieni".

Od dwóch lat operację pod kryptonimem "Zatoka" prowadzi Marynarka Wojenna RP. W jej ramach prowadzi stały monitoring polskiego morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, ze szczególnym naciskiem na monitorowanie i ochronę podwodnej infrastruktury krytycznej na Morzu Bałtyckim.