W niedzielę (30 marca), na drodze ekspresowej S7w okolicy Mierzawy, doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca toyoty po wyprzedzeniu innego samochodu zajechał mu drogę, a następnie zmusił kierującego do nagłego hamowania i zatrzymania się.

Skandal na S7. Wulgarne gesty pasażerki

Nagranie zostało opublikowane przez profil "Stop Cham" w mediach społecznościowych. Na filmiku widać, jak kierowca toyoty zatrzymuje się częściowo na pasie awaryjnym, a następnie wysiada z auta. W tle słychać klaksony innych samochodów, które także zmuszone są do nagłego hamowania.

Nagranie pokazuje następnie, jak kierowca toyoty wychodzi z pojazdu i podchodzi do kierowcy, któremu zajechał drogę. Dochodzi do wulgarnej wymiany zdań. – Co pan robi?! – pyta nagrywający.

W tym samym czasie z toyoty wysiada pasażerka, która pokazuje wulgarny gest – środkowy palec. Następnie para wsiada z powrotem do pojazdu i odjeżdża. Z relacji nagrywającego wynika, że został on uderzony przez agresora.

Wulgarne gesty pasażerki na S7. To policjantka

Okazało się, że pasażerką, która pokazywała wulgarne gesty w kierunku nagrywającego, jest policjantką. Pracuje w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

W komunikacie napisano, że funkcjonariusze " wdrożyli działania wyjaśniające" – przesłuchano w tej sprawie pokrzywdzonego i kilku świadków. "Wiemy, kim jest kierowca toyoty – poniesie konsekwencje swojego zachowania" – zaznaczyła świętokrzyska policja.

Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach podnisp. Kamil Tokarski w rozmowie z portalem o2.pl powiedział, że policjantka nie została jeszcze przesłuchana.

– Dajmy trochę popracować policjantom przy tej sprawie. Pojawiają się komentarze, że temat zostanie zamieciony pod dywan – absolutnie nie ma takiej możliwości. Konsekwencje zostaną wyciągnięte – zarówno względem kierowcy, jak i pasażerki – zapewnił.