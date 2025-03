W poniedziałek w bazie wojskowej w Sochaczewie podpisano ważną umowę między Polską a USA dotyczącą wsparcia logistycznego i technicznego dla systemów Patriot. Umowa jest częścią drugiej fazy programu "Wisła". Obejmuje szkolenia i obsługę techniczną dla polskiej armii. Wartość kontraktu to około 2 miliardy dolarów. Premier Donald Tusk podkreślił, że Polska konsekwentnie wzmacnia swoje siły zbrojne i współpracuje z sojusznikami.

Niech polska lojalność będzie przykładem dla wszystkich – powiedział Tusk. Premier zapewnił, że Polska będzie respektować umowy i sojusze. Podkreślił, że silne NATO, USA i Europa to gwarancja bezpieczeństwa.

Patriot – kluczowy system obrony powietrznej

W ramach programu "Wisła" Polska buduje wielopoziomową obronę powietrzną. Pierwsza faza obejmowała zakup 2 baterii Patriotów (16 wyrzutni). Druga faza przewiduje kolejne 6 baterii (48 wyrzutni). Systemy Patriot są wspierane przez nowoczesne radary LTDAMS i system ICBS.

Polska jest pierwsza na świecie

Na uroczystości podpisania umowy był obecny Daniel Lawton, charge d’affaires ambasady USA w Polsce.Polska to pierwszy kraj na świecie, który ogłosił operacyjną gotowość do użycia Patriotów– powiedział Lawton. Dodał, że umowa to dowód zaufania między Polską a USA. Będziemy nadal współpracować, by NATO było silne i niezawodne – zaznaczył.

Obrona powietrzna priorytetem

Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że inwestowanie w obronę powietrzną jest kluczowe. Obrona jest dziesięciokrotnie droższa niż atak, ale to konieczna inwestycja – powiedział szef MON. Zaznaczył, że Polska nie zamierza zrywać amerykańskich kontraktów. Dodał, że systemy Patriot stanowią trzon polskiej obrony przed zagrożeniami.