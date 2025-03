Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca myśliwych i koła łowieckie; działa na podstawie Prawa łowieckiego. Głównym zadaniem PZŁ jest prowadzenie gospodarki łowieckiej. Związek na swojej stronie informuje, że w Polsce jest ponad 130 tys. myśliwych.

Kosiniak-Kamysz: Myślistwo jest wpisane w polskie DNA

Łowiectwo i myślistwo to nie jest zabawa, hobby czy sport, to jest misja w imieniu państwa polskiego. To wspólnota i kultura, przekazywana z pokolenia na pokolenie. To jest wpisane w polskie DNA – mówił w piątek Kosiniak-Kamysz w Jachrance na Mazowszu, do członków PZŁ, w tym i parlamentarzystów.

Kosiniak-Kamysz: Nie ma obrony ojczyzny bez myśliwych

Nie wyobrażam sobie skutecznej obrony ojczyzny bez zaangażowania wszystkich obywateli, a szczególnie tych którzy mają predyspozycje, umiejętności, mają broń, znają teren, potrafią się poruszać, mają unikalną wiedzę na temat środowiska – mówił szef MON, zapewniając, że miejsce dla myśliwych znajdzie się też w strategii bezpieczeństwa narodowego.

Kosiniak-Kamysz zapewnił również, że popiera "przywrócenie samorządności PZŁ". Zrobimy wszystko, żeby ustawa nad która pracujemy zyskała większość w parlamencie – oświadczył. Sejm pracuje nad projektem PSL, który przewiduje ograniczenie uprawnień kontrolno-nadzorczych resortu klimatu nad Polskim Związkiem Łowieckim. Z projektowanymi zmianami nie zgadzał się – podczas posiedzenia komisji w tej sprawie - wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała, który nadzoruje Związek. Wniosek o odrzucenie projektu złożyła posłanka KO Małgorzata Tracz, ale nie zyskał on większości.

W opinii prezesa PSL, przyjęcie tej ustawy będzie przywróceniem niezależności organizacji pozarządowych, czyli tego, "o co naprawdę walczyła kiedyś Solidarność".

Kosiniak-Kamysz: Myśliwi są obiektem hejtu i nienawiści

Odnosząc się do myślistwa, stwierdził natomiast, że "trzeba kochać las, naturę, zwierzynę, żeby zostać prawdziwym myśliwym". Jeżeli człowiek gospodaruje naturą, rozszerza gospodarkę rolną, zmienia gospodarkę leśną, to jest odpowiedzialny za zwierzynę, która jest w lasach. Odpowiedzialny za dobrostan i populacje różnych gatunków – stwierdził wicepremier. Jak dodał, będzie występował w obronie PZŁ i myślistwa, które – jego zdaniem – są obiektem "hejtu i nienawiści". Dodał, że to atak na "filozofię myślistwa".

Kosiniak-Kamysz: Polacy popierają myśliwych

Polacy popierają myślistwo i popierają myśliwych, zaangażowanych w obronę Ojczyzny i w politykę odstraszania wrogów – oświadczył Kosiniak-Kamysz.