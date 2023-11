Mariusz Błaszczak - szef MON

Na czele Ministerstwa Obrony Narodowej pozostanie Mariusz Błaszczak. Jest to polski polityk, historyk i samorządowiec. Jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość i zasiada w Sejmie od 2007 roku. W rządzie Beaty Szydło pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji, a w rządzie Mateusza Morawieckiego jest ministrem obrony narodowej.

Marlena Maląg - szefowa Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Marlena Maląg będzie natomiast szefową Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Jest to polska polityk, nauczycielka, urzędniczka, działaczka oświatowa i samorządowiec. Od 6 października 2020 roku pełni funkcję Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego. W latach 2019-2020 była ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej. Przed objęciem stanowiska ministra pełniła funkcję prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dorota Bojemska - Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Resortem rodziny i polityki społecznej pokieruje natomiast działaczka społeczna, od 2019 roku przewodnicząca Rady Rodziny przy MRiPS Dorota Bojemska. Jest to polska działaczka społeczna, Przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Jest członkiem Krajowej Rady Związku Dużych Rodzin 3+. Współpracowała z Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Demograficznej przy tworzeniu Strategii Demograficznej 2040. W wyborach parlamentarnych 2023 wystartowała w wyborach do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości z okręgu 20. (tzw. obwarzanek warszawski).

Szymon Szynkowski vel Sęk - Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Szymon Szynkowski vel Sęk, który odpowiadał dotąd za resort ds. Unii Europejskiej, stanie na czele Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest to polski polityk, działacz partyjny i samorządowiec. Urodził się 24 listopada 1982 roku w Poznaniu. Jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość i zasiada w Sejmie od 2015 roku. W latach 2018-2022 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a od 2022 roku jest ministrem do spraw Unii Europejskiej w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego.

Paweł Szefernaker - szwf MSWiA

Szefem MSWiA zostanie natomiast Paweł Szefernaker, który był dotąd wiceministrem. Jest to polski polityk, prawnik, działacz partyjny i samorządowiec. Były przewodniczący Forum Młodych PiS, poseł na Sejm RP VIII, IX i X kadencji, w latach 2015–2018 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a od 2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Marzena Małek - szefowa Ministerstwa Aktywów Państwowych

Szefową Ministerstwa Aktywów Państwowych zostanie Marzena Małek. Jest to polska polityk, menedżer i urzędnik państwowy. Od 6 października 2020 roku pełni funkcję Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego. W latach 2019-2020 była ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej. Przed objęciem stanowiska ministra pełniła funkcję prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Krzysztof Szczucki - Minister Edukacji i Nauki

Ministrem Edukacji i Nauki zostanie Krzysztof Szczucki. Jest to polski prawnik, urzędnik państwowy i polityk, doktor habilitowany nauk prawnych, w latach 2020–2023 prezes Rządowego Centrum Legislacji, poseł na Sejm X kadencji.

Andrzej Kosztowniak - Ministerstwo Finansów

Resortem finansów pokieruje Andrzej Kosztowniak. Jest to polski polityk i samorządowiec. W latach 2006-2014 pełnił funkcję prezydenta Radomia. Od 2015 roku jest posłem na Sejm RP z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zajmie się Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Jest to polska urzędniczka, inżynier i specjalistka w zakresie programów unijnych. Od 26 października 2020 r. pełni funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Od 29 listopada 2018 r. do 15 listopada 2019 r. była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. W latach 2019-2020 pełniła funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej, a od 6 października 2020 r. jest ministrem rodziny i polityki społecznej.

Alvin Gajadhur - Ministerstwo infrastruktury

Szefem resortu infrastruktury będzie Alvin Gajadhur. Jest to polski urzędnik państwowy, doktor nauk chemicznych, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Transportu Drogowego w latach 2002–2016, a od 2017 pełniący obowiązki szefa GITD. W latach 2016-2017 był Głównym Inspektorem Transportu Drogowego. W wyborach parlamentarnych w 2023 wystartował z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość do Senatu w okręgu nr 43 w Warszawie.

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska - Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska stanie na czele Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jest to polska menedżer i urzędniczka państwowa. Urodziła się 3 sierpnia 1974 roku w Warszawie. Jest absolwentką ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim i posiada tytuł Master of Business Administration. Od 2023 roku pełni funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. W latach 2022-2023 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Dominika Chorosińska - Szefowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szefową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostanie Dominika Chorosińska. Jest to polska aktorka teatralna i filmowa, działaczka samorządowa i polityczna oraz dziennikarka telewizyjna, posłanka na Sejm IX i X kadencji (od 2019). W 2023 roku wystartowała w wyborach parlamentarnych do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości z okręgu 19. (tzw. obwarzanek warszawski).

Anna Gembicka - Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na czele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanie dotychczasowa wiceminister Anna Gembicka. Jest to polska urzędniczka państwowa, prawniczka i polityk. Urodziła się 7 listopada 1991 roku we Włocławku. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2019 roku jest posłanką na Sejm IX i X kadencji z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość. W latach 2019-2020 pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz pełnomocnika rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. W 2020 roku była sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Od 6 października 2020 roku jest ministrem rodziny i polityki społecznej w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego.

Danuta Dmowska-Andrzejuk - Resort sportu i turystyki

Danuta Dmowska-Andrzejuk pokieruje pracami resortu sportu i turystyki. Jest to polska szpadzistka, mistrzyni świata i Europy, żołnierz SZ RP. W latach 2019–2020 była ministrem sportu w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego.

Marcin Warchoł - minister sprawiedliwości

Szefem resortu sprawiedliwości zostanie były wiceminister Marcin Warchoł. Jest to polski prawnik i polityk, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2015–2019 podsekretarz stanu, a od 2019 do 2023 sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, poseł na Sejm IX kadencji i X kadencji.

Ewa Krajewska - Minister Zdrowia

Ministrem Zdrowia zostanie Ewa Krajewska. Jest to polska urzędniczka państwowa, magister farmacji, specjalistka farmacji szpitalnej i menedżer. W latach 2015-2019 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia, a od 2019 roku pełniła funkcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Izabela Antos - szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostanie natomiast Izabela Antos. Jest to polska urzędniczka państwowa i prawnik. Od 26 października 2021 roku pełni funkcję Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jacek Ozdoba - minister-członek Rady Ministrów

Jacek Ozdoba, który dotychczas był sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, zostanie ministrem-członkiem Rady Ministrów. Jest to polski polityk, prawnik i urzędnik państwowy. Urodził się 22 września 1991 roku w Warszawie. W latach 2014-2019 był radnym Warszawy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości . W 2019 roku został wybrany na posła na Sejm IX kadencji z okręgu płockiego z listy PiS, otrzymując 17 873 głosy. W 2020 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu, a od 2020 roku jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.