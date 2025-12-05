Barbara Skrzypek przez trzy dekady była bliską współpracowniczką Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS mówił, że była "po prostu niebywała", a kiedyś nazwał ją nawet "matką niejednej dużej kariery politycznej". Sama zaczynała w wieku zaledwie 20 lat w Urzędzie Rady Ministrów. Prezes PiS sugerował, że za jej śmierć odpowiedzialni są prokuratorzy, którzy kilka dni wcześniej przesłuchiwali ją w sprawie wieżowców Srebrna Tower w centrum Warszawy, które planowała wybudować związana z PiS spółka Srebrna.

Komunikat prokuratury ws. śmierci Barbary Skrzypek

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie wydała w piątek nowy komunikat dotyczący śmierci Barbary Skrzypek. "4 grudnia 2025 r. wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek w dniu 15 marca 2025 r., ponieważ nie zostały wyczerpane znamiona czynu z art. 155 k.k." - przekazała rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej prokurator Karolina Staros.

Obszerny materiał dowodowy

Z komunikatu prokuratury wynika, że w postępowaniu ustalano przebieg wydarzeń z udziałem Barbary Skrzypek od okresu bezpośrednio poprzedzającego przesłuchanie w charakterze świadka w dniu 12 marca 2025 r. w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie do momentu zgonu w dniu 15 marca 2025 r. "Zgromadzono obszerny materiał dowodowy, który obejmuje przesłuchania wielu świadków, opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej, a także toksykologii, zapisy monitoringu i ich oględziny, dane telekomunikacyjne i ich analizy" - czytamy. Prokuratura poinformowała, że "w badanym okresie nie doszło do żadnych działań osób trzecich, które mogłyby wywołać zgon Barbary Skrzypek". "Ocena materiału dowodowego wskazuje, że nie zaistniały żadne obiektywnie ustalone okoliczności czy wydarzenia zewnętrzne, które mogłyby mieć wpływ na jej śmierć" - przekazała prokurator Karolina Staros.